Семак: Пример тренера — Гвардиола. Не знаю скандалов с его участием

«Из современных тренеров я бы назвал примером Пепа Гвардиолу. Не знаю никаких скандалов с его участием. Он очень достойно себя ведёт, добивается результатов, является самим собой. Я работал и с такими тренерами, которые считали, что конфликт необходим в коллективе. Каждый выбирает свою дорогу. Кому-то совершенно неважно, что делают футболисты, лишь бы добивались результата.