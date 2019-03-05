Семак: Пример тренера — Гвардиола. Не знаю скандалов с его участием
Наставник
Наставник
«Из современных тренеров я бы назвал примером Пепа Гвардиолу. Не знаю никаких скандалов с его участием. Он очень достойно себя ведёт, добивается результатов, является самим собой. Я работал и с такими тренерами, которые считали, что конфликт необходим в коллективе. Каждый выбирает свою дорогу.
Матчи против бывших команд в качестве тренера? У меня таких игр было уже достаточно. Просто каждый должен выполнять свою работу профессионально. Всегда каждый хочет выигрывать вне зависимости от того с кем играешь. Ничего личного, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
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