КДК РФС оставил в силе вторую желтую карточку игрока «Локомотива» Денисова
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/.
2 марта «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 2:2. На 74-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева капитану «Локомотива» Игорю Денисову, которая стала для него второй.
В понедельник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подтвердил, что арбитр ошибочно принял решение удалить полузащитника московской команды. Во вторник «Локомотив» обратился в РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку Денисова.
«Есть правило — ошибочное предъявление предупреждения игроку вместо другого игрока этой команды. В связи с этим к нам с письмом обратился “Локомотив” с просьбой исправить ошибку, допущенную главным судьей матча, то есть ошибочное предъявление предупреждения футболисту Денисову вместо Игнатьева. В связи с этим мы обратились в
«Сегодня мы получили заключение комиссии РФС, в котором сказано, что на 73-й минуте матча два игрока Игнатьев и Денисов одновременно нарушили правила, следовательно судья правильно показал вторую желтую карточку Денисову за срыв перспективной атаки. В данном случае мы не имеем права исправлять ошибку судьи, поэтому отказали “Локомотиву” в удовлетворении его заявления. Мы исследовали все виды доказательств», — отметил глава КДК.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков после 18 матчей. Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут на выезде с махачкалинским «Анжи» 10 марта.
|Юрий Семин
|Миодраг Божович
|Антон Миранчук(Владислав Игнатьев, Эдер)
|23′
|Джано Ананидзе(Александр Самедов)
|19′
|Антон Миранчук(Джефферсон Фарфан)
|65′
|Рамиль Шейдаев(Георгий Зотов)
|69′
|1
|Маринату Гильерме
57′
|1
|Сергей Рыжиков
|20
|Владислав Игнатьев
|44
|Никита Чичерин
|5
|Бенедикт Хеведес
|2
|Владимир Полуяхтов
|33
|Соломон Кверквелия
55′
|18
|Агустин Рохель
55′56′
|8
|Джефферсон Фарфан
|90
|Тарас Бурлак
|11
|Антон Миранчук
54′
|99
|Максим Канунников
|59
|Алексей Миранчук
84′
|11
|Рамиль Шейдаев
|24
|Эдер
77′
|49
|Роман Шишкин
|6
|Дмитрий Баринов
|19
|Александр Самедов
90′
|27
|Игорь Денисов
49′73′
|70
|Антон Зиньковский
|84
|Михаил Лысов
63′
|10
|Джано Ананидзе
62′
|9
|Федор Смолов
|15
|Георгий Зотов
|28
|Паул Антон
85′
|40
|Артем Тимофеев
|7
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)