КДК РФС оставил в силе вторую желтую карточку игрока «Локомотива» Денисова

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2 марта «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 2:2. На 74-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева капитану «Локомотива» Игорю Денисову, которая стала для него второй.

В понедельник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подтвердил, что арбитр ошибочно принял решение удалить полузащитника московской команды. Во вторник «Локомотив» обратился в РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку Денисова.

«Есть правило — ошибочное предъявление предупреждения игроку вместо другого игрока этой команды. В связи с этим к нам с письмом обратился “Локомотив” с просьбой исправить ошибку, допущенную главным судьей матча, то есть ошибочное предъявление предупреждения футболисту Денисову вместо Игнатьева. В связи с этим мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС. Перед ней мы поставили вопрос, кто нарушал правила в эпизоде на 73-й минуте», — пояснил Григорьянц.

«Сегодня мы получили заключение комиссии РФС, в котором сказано, что на 73-й минуте матча два игрока Игнатьев и Денисов одновременно нарушили правила, следовательно судья правильно показал вторую желтую карточку Денисову за срыв перспективной атаки. В данном случае мы не имеем права исправлять ошибку судьи, поэтому отказали “Локомотиву” в удовлетворении его заявления. Мы исследовали все виды доказательств», — отметил глава КДК.