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15:25 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС оставил в силе вторую желтую карточку игрока «Локомотива» Денисова

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе вторую желтую карточку полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова, которую он получил в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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2 марта «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 2:2. На 74-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева капитану «Локомотива» Игорю Денисову, которая стала для него второй.

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В понедельник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подтвердил, что арбитр ошибочно принял решение удалить полузащитника московской команды. Во вторник «Локомотив» обратился в РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку Денисова.

«Есть правило — ошибочное предъявление предупреждения игроку вместо другого игрока этой команды. В связи с этим к нам с письмом обратился “Локомотив” с просьбой исправить ошибку, допущенную главным судьей матча, то есть ошибочное предъявление предупреждения футболисту Денисову вместо Игнатьева. В связи с этим мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС. Перед ней мы поставили вопрос, кто нарушал правила в эпизоде на 73-й минуте», — пояснил Григорьянц.

«Сегодня мы получили заключение комиссии РФС, в котором сказано, что на 73-й минуте матча два игрока Игнатьев и Денисов одновременно нарушили правила, следовательно судья правильно показал вторую желтую карточку Денисову за срыв перспективной атаки. В данном случае мы не имеем права исправлять ошибку судьи, поэтому отказали “Локомотиву” в удовлетворении его заявления. Мы исследовали все виды доказательств», — отметил глава КДК.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков после 18 матчей. Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут на выезде с махачкалинским «Анжи» 10 марта.

Локомотив
2:2
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 182.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 10534 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминМиодраг Божович
Голы
Антон Миранчук(Владислав Игнатьев, Эдер)23′
Джано Ананидзе(Александр Самедов)19′
Антон Миранчук(Джефферсон Фарфан)65′
Рамиль Шейдаев(Георгий Зотов)69′
Составы команд
1Маринату Гильерме
57′
1Сергей Рыжиков
20Владислав Игнатьев
44Никита Чичерин
5Бенедикт Хеведес
2Владимир Полуяхтов
33Соломон Кверквелия
55′
18Агустин Рохель
55′56′
8Джефферсон Фарфан
90Тарас Бурлак
11Антон Миранчук
54′
99Максим Канунников
59Алексей Миранчук
84′
11Рамиль Шейдаев
24Эдер
77′
49Роман Шишкин
6Дмитрий Баринов
19Александр Самедов
90′
27Игорь Денисов
49′73′
70Антон Зиньковский
84Михаил Лысов
63′
10Джано Ананидзе
62′
9Федор Смолов
15Георгий Зотов
28Паул Антон
85′
40Артем Тимофеев
Статистика
7Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
7Удары (всего)5
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
10Угловые4
14Фолы14
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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