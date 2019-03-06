ФК «Локомотив» оштрафован на 70 тыс. рублей за поведение болельщиков
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/.
Встреча состоялась 2 марта на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 2:2.
«За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать “Локомотив” на 70 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.
В тот же день в Екатеринбурге состоялся матч между местным «Уралом» и петербургским «Зенитом» (0:1). «Во встрече “Урал” — “Зенит” тренер “Зенита” [Александр] Низелик выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 10 тысяч рублей», — сообщил председатель КДК РФС.
Также Григорьянц добавил, что других дисциплинарных нарушений в 18-м туре Российской
|Юрий Семин
|Миодраг Божович
|Антон Миранчук(Владислав Игнатьев, Эдер)
|23′
|Джано Ананидзе(Александр Самедов)
|19′
|Антон Миранчук(Джефферсон Фарфан)
|65′
|Рамиль Шейдаев(Георгий Зотов)
|69′
|1
|Маринату Гильерме
57′
|1
|Сергей Рыжиков
|20
|Владислав Игнатьев
|44
|Никита Чичерин
|5
|Бенедикт Хеведес
|2
|Владимир Полуяхтов
|33
|Соломон Кверквелия
55′
|18
|Агустин Рохель
55′56′
|8
|Джефферсон Фарфан
|90
|Тарас Бурлак
|11
|Антон Миранчук
54′
|99
|Максим Канунников
|59
|Алексей Миранчук
84′
|11
|Рамиль Шейдаев
|24
|Эдер
77′
|49
|Роман Шишкин
|6
|Дмитрий Баринов
|19
|Александр Самедов
90′
|27
|Игорь Денисов
49′73′
|70
|Антон Зиньковский
|84
|Михаил Лысов
63′
|10
|Джано Ананидзе
62′
|9
|Федор Смолов
|15
|Георгий Зотов
|28
|Паул Антон
85′
|40
|Артем Тимофеев
|7
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)