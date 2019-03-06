ФК «Локомотив» оштрафован на 70 тыс. рублей за поведение болельщиков

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Встреча состоялась 2 марта на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 2:2.

«За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать “Локомотив” на 70 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

В тот же день в Екатеринбурге состоялся матч между местным «Уралом» и петербургским «Зенитом» (0:1). «Во встрече “Урал” — “Зенит” тренер “Зенита” [Александр] Низелик выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 10 тысяч рублей», — сообщил председатель КДК РФС.