Кафанов назначен старшим тренером «Ростова»
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Бывший тренер вратарей казанского «Рубина» Виталий Кафанов занял пост старшего тренера «Ростова», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Бывший тренер вратарей казанского «Рубина» Виталий Кафанов занял пост старшего тренера «Ростова», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из
Ранее Кафанов уже работал в «Ростове». Во вторник было объявлено, что специалист покинул «Рубин».
«Я рад приветствовать Виталия Витальевича в “Ростове”. Мы с ним давно знакомы, у нас очень хорошие отношения. Это настоящий профессионал своего дела, который, безусловно, усилит наш тренерский штаб», — заявил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.
Кафанов работал в «Рубине» с 2003 года с перерывом на три с половиной года в 2014—2017 годах. За время работы в «Рубине» Кафанов вместе с командой дважды становился чемпионом России, выиграл два Суперкубка России, один Кубок России.