Кафанов назначен старшим тренером «Ростова»

Источник: Р-Спорт

Ранее Кафанов уже работал в «Ростове». Во вторник было объявлено, что специалист покинул «Рубин».

«Я рад приветствовать Виталия Витальевича в “Ростове”. Мы с ним давно знакомы, у нас очень хорошие отношения. Это настоящий профессионал своего дела, который, безусловно, усилит наш тренерский штаб», — заявил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.