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20:00 (мск), источник: Р-Спорт

Кафанов назначен старшим тренером «Ростова»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Бывший тренер вратарей казанского «Рубина» Виталий Кафанов занял пост старшего тренера «Ростова», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

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Источник: Р-Спорт

Ранее Кафанов уже работал в «Ростове». Во вторник было объявлено, что специалист покинул «Рубин».

«Я рад приветствовать Виталия Витальевича в “Ростове”. Мы с ним давно знакомы, у нас очень хорошие отношения. Это настоящий профессионал своего дела, который, безусловно, усилит наш тренерский штаб», — заявил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Кафанов работал в «Рубине» с 2003 года с перерывом на три с половиной года в 2014—2017 годах. За время работы в «Рубине» Кафанов вместе с командой дважды становился чемпионом России, выиграл два Суперкубка России, один Кубок России.

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