«Оставаться было бессмысленно»: Геркус — об уходе из совета директоров «Локо»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что принял решение покинуть Совет директоров железнодорожников
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что принял решение покинуть Совет директоров железнодорожников
— По поводу избрания нового состава Совета директоров «Локомотива»: Уже не раз говорил, что мое видение развития и стратегии европейского
В таких реалиях оставаться в совете директоров клуба дальше было бессмысленно. Именно поэтому вчера был избран новый состав СД. Хочу пожелать коллегам успехов, удачи и плодотворной работы на благо клуба. Его болельщики это заслуживают.
Геркус покинул пост генерального директора «Локо» 28 декабря 2018 года. При нем