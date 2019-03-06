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23:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Оставаться было бессмысленно»: Геркус — об уходе из совета директоров «Локо»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что принял решение покинуть Совет директоров железнодорожников из-за расхождений в видении развития и стратегии клуба с другими его членами.

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— По поводу избрания нового состава Совета директоров «Локомотива»: Уже не раз говорил, что мое видение развития и стратегии европейского топ-клуба — а я убежден, что у «Локомотива» есть такой потенциал, — сильно расходилось с мнением большинства членов СД.

В таких реалиях оставаться в совете директоров клуба дальше было бессмысленно. Именно поэтому вчера был избран новый состав СД. Хочу пожелать коллегам успехов, удачи и плодотворной работы на благо клуба. Его болельщики это заслуживают.

P. S. Поздравляю всех причастных с выходом «Локомотива» в полуфинал Олимп-Кубка России! — написал Геркус в своем Инстаграме.

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Геркус покинул пост генерального директора «Локо» 28 декабря 2018 года. При нем красно-зеленые становились чемпионами России, а также выигрывал Кубок страны.

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