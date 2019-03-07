ОНК просит допустить к Кокорину врачей, рекомендованных «Зенитом»
Общественная наблюдательная комиссия Москвы опубликовала в своем Твиттере сообщение о форварде «Зенита» Александре Кокорине.
Общественная наблюдательная комиссия Москвы опубликовала в своем Твиттере сообщение о форварде «Зенита» Александре Кокорине.
Он, как и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, сейчас находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи «Побои» и «Хулиганство».
По обращению родственников А. Кокорина члены ОНК Москвы Пятницкий и Волков посетили футболиста, получив копию его медицинской карты. Члены комиссии обратятся к руководству ГСУ ГУ МВД Москвы с ходатайством о допуске врачей, рекомендованных ФК «Зенит» для осмотра травмы Кокорина.