ОНК просит допустить к Кокорину врачей, рекомендованных «Зенитом»

Он, как и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, сейчас находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи «Побои» и «Хулиганство».

По обращению родственников А. Кокорина члены ОНК Москвы Пятницкий и Волков посетили футболиста, получив копию его медицинской карты. Члены комиссии обратятся к руководству ГСУ ГУ МВД Москвы с ходатайством о допуске врачей, рекомендованных ФК «Зенит» для осмотра травмы Кокорина.