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18:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ОНК просит допустить к Кокорину врачей, рекомендованных «Зенитом»

Общественная наблюдательная комиссия Москвы опубликовала в своем Твиттере сообщение о форварде «Зенита» Александре Кокорине.

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Он, как и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, сейчас находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи «Побои» и «Хулиганство».

По обращению родственников А. Кокорина члены ОНК Москвы Пятницкий и Волков посетили футболиста, получив копию его медицинской карты. Члены комиссии обратятся к руководству ГСУ ГУ МВД Москвы с ходатайством о допуске врачей, рекомендованных ФК «Зенит» для осмотра травмы Кокорина.

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