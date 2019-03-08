Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА победили казанский «Рубин» в матче 19-го тура молодежного первенства России.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА победили казанский «Рубин» в матче 19-го тура молодежного первенства России.
Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:0, голы забили Александр Сильянов (13-я минута), Иван Захаров (65, с пенальти) и Наяир Тикнизян (90).
Матч основных составов команд пройдет в субботу.