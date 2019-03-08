Ковтун рассказал, кто виноват в неудачных выступлениях «Спартака»

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Каррера отправил Глушакова и защитника Андрея Ещенко в дубль после того, как игроки поставил «лайки» под публикацией известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова в Инстаграме, содержавшей критический комментарий в адрес итальянского специалиста.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

— В какой-то момент ситуация в «Спартаке» обострилась. И на это повлияли несколько эпизодов: увольнение Карреры, к примеру. Сейчас же все должно стать лучше: новый тренер, новое видение команды. Думаю, если, придут победы, то и отношения с болельщиками улучшатся.

Смотрите также: Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

— Кто виноват в развале: руководство, третьи лица?

— Сложно сказать. Все понемногу. Каррера потерял игровую нить, Рианчо чудил, руководство промедлило с решением острых моментов: Карреры и Глушакова, к примеру. Возможно, в этот раз нужно было, что называется, резать по живому и быстро решать проблемы. Это могло бы помочь.