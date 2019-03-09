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01:07 (мск), источник: ТАСС

Двумя матчами стартует 19-й тур чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Двумя встречами начнется программа 19-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Московский ЦСКА примет казанский «Рубин», а самарские «Крылья Советов» — красноярский «Енисей».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Матч между ЦСКА и «Рубином» пройдет на «ВЭБ-Арене», вмещающей около 30 тыс. зрителей, и начнется в 16:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников из Санкт- Петербурга. Его ассистентами будут Алексей Лунев (Новосибирск) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

В первом матче чемпионата после зимней паузы «Рубин» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» благодаря голу вышедшего на замену Артура Загитова. В состав команды Курбана Бердыева на ту встречу не попал ни один легионер. ЦСКА в перенесенном гостевом матче с тульским «Арсеналом» в Грозном уступил сопернику со счетом 0:2. Казанцы в среду также провели ответную игру четвертьфинала Кубка, в которой проиграли московскому «Локомотиву» (0:1) и завершили борьбу за трофей.

Премьер-лига 2018/2019Тур 19, 9.03.2019, 16:30

ЦСКА-:Рубин-

Матч первого круга между этими командами в Казани завершился вничью — 1:1. В предыдущем сезоне «Рубин» и ЦСКА обменялись гостевыми победами. Армейцы не выигрывают дома у казанской команды с 2015 года. Всего в чемпионатах России клубы провели между собой 33 матча, в которых 17 побед одержали армейцы, 10 — казанцы, еще шесть встреч закончились вничью.

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После 18 сыгранных матчей ЦСКА с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Рубин» находится на шестой позиции (28 очков). В межсезонье казанцев покинули лучший бомбардир команды в нынешнем чемпионате Сердар Азмун, перешедший в «Зенит», и защитник сборной России Федор Кудряшов, который решил продолжить карьеру в турецком «Истанбуле». ЦСКА отдал в аренду полузащитников Хетага Хосонова, Александра Макарова, Ивана Олейникова и нападающего Тимур Жамалетдинова. Армейцы также на правах аренды приобрели защитника Игоря Дивеева.

Из-за травм московскому клубу в предстоящем матче не помогут полузащитники Алан Дзагоев, выбывший до конца сезона, и Константин Кучаев. Вернулся в общую группу после годичного отсутствия игрок обороны Виктор Васин. Из-за дисквалификации встречу пропустит защитник Кирилл Набабкин. В составе «Рубина» под вопросом участие в матче защитника Владимира Граната.

Битва аутсайдеров

В стартовой встрече тура между собой сыграют «Крылья Советов» и «Енисей». Матч пройдет на стадионе «Самара-Арена» и начнется в 14:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Премьер-лига 2018/2019Тур 19, 9.03.2019, 14:00

Крылья Советов-:Енисей-

Обе команды в прошлом туре сыграли вничью. «Крылья Советов» завоевали одно очко в гостевом матче с действующим чемпионом страны московским «Локомотивом» (2:2), а «Енисей» разошелся миром с «Ростовом» (1:1). Та встреча прошла в Сочи из-за занятости стадиона в Красноярске в рамках Универсиады.

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«Енисей» подходит к матчу на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков после 18 игр. «Крылья Советов» набрали 18 очков в 17 встречах и располагаются на 12-й строчке. В игре первого круга между этими командами победу одержал «Енисей» со счетом 1:0. В четырех последние личных встречах исход матчей решал один забитый мяч, команды одержали по две домашние победы.

Во всех турнирах «Енисей» и «Крылья Советов» встречались между собой шесть раз. Четырежды выигрывали самарцы и дважды — красноярцы. «Енисею» из-за травмы в предстоящей игре не поможет полузащитник Егор Иванов. В составе «Крыльев Советов» по состоянию здоровья не сыграет полузащитник Срджан Мияилович, из-за дисквалификации участия в матче не сможет принять защитник Агустин Рохель.

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Самарский клуб в межсезонье арендовал полузащитников Жано Ананидзе, Артема Тимофеева и защитника Романа Шишкина. Также были приобретены хавбеки Александр Самедов, Антон Зиньковский и Мохаммед Рабиу.

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