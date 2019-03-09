«Зенит» проиграл «Уфе» в матче молодежного первенства
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты
Встреча, прошедшая в субботу на малой арене стадиона «Петровский», завершилась со счетом 1:0 в пользу аутсайдера молодежного первенства, который одержал третью победу в сезоне.
В другом матче первенства дублеры московского «Локомотива» переиграли на выезде махачкалинский «Анжи» со счетом 3:2.
Матчи 19-го тура чемпионата России между основными командами «Зенита» и «Уфы», а также «Анжи» и «Локомотива», пройдут в воскресенье, 10 марта.
Встреча «Зенит» — «Уфа» состоится на поле стадиона на Крестовском острове и начнется в 16:30, а матч «Анжи» — «Локомотив» стартует в Каспийске в 21:00.