«Крылья Советов» разгромили «Енисей» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 9 марта. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над красноярским «Енисеем» со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 9 марта. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над красноярским «Енисеем» со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Голы забили Паул Антон (37-я минута), Максим Канунников (60), Сергей Корниленко (62) и Рамиль Шейдаев (81).
В турнирной таблице Российской
В следующем туре «Крылья Советов» на выезде встретятся с махачкалинским «Анжи» 15 марта, «Енисей» днем позднее в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».
|Миодраг Божович
|Дмитрий Аленичев
|Паул Антон
|37′
|Максим Канунников(Александр Самедов)
|60′
|Сергей Корниленко
|62′
|Рамиль Шейдаев
|81′
|1
|Сергей Рыжиков
|55
|Давид Юрченко
|49
|Роман Шишкин
|2
|Валерий Кичин
|2
|Владимир Полуяхтов
13′
|3
|Дмитрий Ятченко
|5
|Мирал Самарджич
|33
|Петар Занев
|90
|Тарас Бурлак
|17
|Константин Савичев
|10
|Джано Ананидзе
|94
|Олег Данченко
|28
|Паул Антон
|8
|Фегор Огуде
34′
|99
|Максим Канунников
|23
|Бабакар Сарр
62′
|19
|Александр Самедов
75′
|6
|Дмитрий Торбинский
56′66′
|70
|Антон Зиньковский
|24
|Арсен Хубулов
87′
|44
|Никита Чичерин
40′
|7
|Александр Зотов
57′
|15
|Георгий Зотов
|77
|Михаил Костюков
|8
|Сергей Корниленко
80′
|11
|Артур Саркисов
77′
|11
|Рамиль Шейдаев
|10
|Михаил Комков
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|10
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)