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16:00 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» разгромили «Енисей» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 9 марта. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над красноярским «Енисеем» со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Паул Антон (37-я минута), Максим Канунников (60), Сергей Корниленко (62) и Рамиль Шейдаев (81).

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» занимают 13-е место, набрав 21 очко в 18 матчах. «Енисей» занимает последнее, 16-е место, имея в активе 11 очков после 19 встреч.

В следующем туре «Крылья Советов» на выезде встретятся с махачкалинским «Анжи» 15 марта, «Енисей» днем позднее в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».

Крылья Советов
4:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
Футбол, Премьер-лига, Тур 199.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Самара Арена
Главные тренеры
Миодраг БожовичДмитрий Аленичев
Голы
Паул Антон37′
Максим Канунников(Александр Самедов)60′
Сергей Корниленко62′
Рамиль Шейдаев81′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
55Давид Юрченко
49Роман Шишкин
2Валерий Кичин
2Владимир Полуяхтов
13′
3Дмитрий Ятченко
5Мирал Самарджич
33Петар Занев
90Тарас Бурлак
17Константин Савичев
10Джано Ананидзе
94Олег Данченко
28Паул Антон
8Фегор Огуде
34′
99Максим Канунников
23Бабакар Сарр
62′
19Александр Самедов
75′
6Дмитрий Торбинский
56′66′
70Антон Зиньковский
24Арсен Хубулов
87′
44Никита Чичерин
40′
7Александр Зотов
57′
15Георгий Зотов
77Михаил Костюков
8Сергей Корниленко
80′
11Артур Саркисов
77′
11Рамиль Шейдаев
10Михаил Комков
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
7Голевые моменты0
16Удары (всего)5
10Удары в створ4
2Штанги, перекладины0
9Угловые4
13Фолы17
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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