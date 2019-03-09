«Динамо» разгромило «Спартак» в молодежном первенстве России
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» разгромило столичный «Спартак» в матче 19-го тура молодежного первенства России по футболу.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» разгромило столичный «Спартак» в матче 19-го тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Динамо», завершилась со счетом 3:0.
В другом матче дня молодежная команда «Ростова» (Ростов-на-Дону) дома уступила сверстникам из тульского «Арсенала» — 1:2.