Первые голы Нисимуры и Бийола, десятый — Чалова. Такой ЦСКА нужен Гончаренко

Источник: Sport24

ЦСКА впервые в 2019 году играл на «ВЭБ Арене» и хотел реабилитироваться за поражение в Грозном от «Арсенала». А «Рубин» имел шанс подняться на третье место.

На неделе казацы вылетели из Кубка России от «Локомотива», установив рекорд по воспитанникам в основе. Ни Степанова, ни Абдуллина, ни Сагитова (автора победного гола в прошлом туре в ворота «Ахмата») Курбан Бердыев на ЦСКА не поставил. Про всех троих Sport24 в деталях рассказал их тренер в академии «Рубина» Дмитрий Игдисамов, который теперь работает в ЦСКА.

А вот Гончаренко выпустил в основе 19-летнего Игоря Дивеева — это дебют защитника в ЦСКА. Дивеев заменял дисквалифицированного Кирилла Набабкина, вышел в тройке вместе с Бекао и Магнуссоном, достойно противостоял Бухарову и Полозу, а в концовке получил свою первую желтую карточку в ЦСКА. Набабкина фанаты ЦСКА во втором тайме вспомнили нежным зарядом.

Никита Чернов в заявку не попал — как и Абель Эрнандес. Вместо уругвайца в атаке вышел Такума Нисимура и в середине тайма отличился дебютным голом за ЦСКА. Японец мог забить и раньше, но сначала затянул с ударом, а потом не добил после удара Влашича. Зато в середине тайма получилось: Фернандес скинул на линию вратарской, Чалов пяткой отбросил Нисимуре, и тот прошил Бабурина.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12120778?wmode=opaque" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://rutube.ru/video/7e7048e0b200b5f59acff9b4cd418635/">ЦСКА - Рубин. 1:0. Такума Нисимура, Российская Премьер-Лига, 19 тур 09.03.2019</a> от <a href="https://rutube.ru/metainfo/tv/1576/">МАТЧ ПРЕМЬЕР</a> на <a href="https://rutube.ru">Rutube</a>.</p> Во время загрузки произошла ошибка.

Нисимура потом пытался пробить еще и через себя. Такой же трюк во втором тайме провернул и Магнуссон, и уже удачнее: Бабурину пришлось тащить. Всего кипер «Рубина» совершил шесть сэйвов.

Бабурин спасал и от ударов Чалова, но на 83-й минуте бессилен оказался и он. Обляков изящно перебросил защиту «Рубина», а Федор — вратаря.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12121073?wmode=opaque" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://rutube.ru/video/b4d11c91d4289aba65438cbe39927aab/">ЦСКА - Рубин. 2:0. Федор Чалов, Российская Премьер-Лига, 19 тур 09.03.2019</a> от <a href="https://rutube.ru/metainfo/tv/1576/">МАТЧ ПРЕМЬЕР</a> на <a href="https://rutube.ru">Rutube</a>.</p> Во время загрузки произошла ошибка.

Разгромным счет сделал Яка Бийол, заменивший Ахметова (Ильзат еще раньше получил болезненный ушиб, а перед уходом с поля у него свело ноги). Забить свой первый гол в России Бийолу помогли Марио Фернандес и штанга.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12121117?wmode=opaque" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://rutube.ru/video/0b58957cda6d3da1f34fd2384fe6f911/">ЦСКА - Рубин. 3:0. Яка Бийол, Российская Премьер-Лига, 19 тур 09.03.2019</a> от <a href="https://rutube.ru/metainfo/tv/1576/">МАТЧ ПРЕМЬЕР</a> на <a href="https://rutube.ru">Rutube</a>.</p> Во время загрузки произошла ошибка.