Первые голы Нисимуры и Бийола, десятый — Чалова. Такой ЦСКА нужен Гончаренко
До «Краснодара» — одно очко, до «Зенита» — четыре.
До «Краснодара» — одно очко, до «Зенита» — четыре.
ЦСКА впервые в 2019 году играл на «ВЭБ Арене» и хотел реабилитироваться за поражение в Грозном от «Арсенала». А «Рубин» имел шанс подняться на третье место.
На неделе казацы вылетели из Кубка России от «Локомотива», установив рекорд по воспитанникам в основе. Ни Степанова, ни Абдуллина, ни Сагитова (автора победного гола в прошлом туре в ворота «Ахмата») Курбан Бердыев на ЦСКА не поставил. Про всех троих Sport24 в деталях рассказал их тренер в академии «Рубина» Дмитрий Игдисамов, который теперь работает в ЦСКА.
А вот Гончаренко выпустил в основе 19-летнего Игоря Дивеева — это дебют защитника в ЦСКА. Дивеев заменял дисквалифицированного Кирилла Набабкина, вышел в тройке вместе с Бекао и Магнуссоном, достойно противостоял Бухарову и Полозу, а в концовке получил свою первую желтую карточку в ЦСКА. Набабкина фанаты ЦСКА во втором тайме вспомнили нежным зарядом.
Никита Чернов в заявку не попал — как и Абель Эрнандес. Вместо уругвайца в атаке вышел Такума Нисимура и в середине тайма отличился дебютным голом за ЦСКА. Японец мог забить и раньше, но сначала затянул с ударом, а потом не добил после удара Влашича. Зато в середине тайма получилось: Фернандес скинул на линию вратарской, Чалов пяткой отбросил Нисимуре, и тот прошил Бабурина.
Нисимура потом пытался пробить еще и через себя. Такой же трюк во втором тайме провернул и Магнуссон, и уже удачнее: Бабурину пришлось тащить. Всего кипер «Рубина» совершил шесть сэйвов.
Бабурин спасал и от ударов Чалова, но на 83-й минуте бессилен оказался и он. Обляков изящно перебросил защиту «Рубина», а Федор — вратаря.
Разгромным счет сделал Яка Бийол, заменивший Ахметова (Ильзат еще раньше получил болезненный ушиб, а перед уходом с поля у него свело ноги). Забить свой первый гол в России Бийолу помогли Марио Фернандес и штанга.
Впервые с 2015-го ЦСКА обыграл «Рубин» дома — и сделал это крупно. Теперь армейцы отстают от «Краснодара», идущего вторым, всего на одно очко. А казанцы прервали пятиматчевую беспроигрышную серию в
|Виктор Гончаренко
|Курбан Бердыев
|Такума Нисимура(Федор Чалов, Мариу Фернандес)
|23′
|Федор Чалов(Иван Обляков, Хердур Магнуссон)
|83′
|Яка Бийол(Мариу Фернандес)
|90+3′
|35
|Игорь Акинфеев
|21
|Егор Бабурин
|2
|Мариу Фернандес
|3
|Ибрагим Цаллагов
|42
|Георгий Щенников
|91
|Виталий Устинов
|23
|Хердур Магнуссон
|14
|Владимир Гранат
|50
|Родригу Бекао
|80
|Егор Сорокин
|78
|Игорь Дивеев
85′
|88
|Руслан Камболов
62′
|8
|Никола Влашич
|15
|Игорь Коновалов
74′
|98
|Иван Обляков
|10
|Дмитрий Полоз
|77
|Ильзат Ахметов
90′
|7
|Вячеслав Подберезкин
46′
|29
|Яка Бийол
|6
|Евгений Башкиров
64′
|9
|Федор Чалов
85′
|18
|Павел Могилевец
62′
|17
|Арнор Сигурдссон
|19
|Хорен Байрамян
|19
|Такума Нисимура
66′
|11
|Александр Бухаров
71′
|25
|Кристиян Бистрович
|65
|Артур Сагитов
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)