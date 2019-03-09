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19:05 (мск), источник: Sport24

Первые голы Нисимуры и Бийола, десятый — Чалова. Такой ЦСКА нужен Гончаренко

До «Краснодара» — одно очко, до «Зенита» — четыре.

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Источник: Sport24

ЦСКА впервые в 2019 году играл на «ВЭБ Арене» и хотел реабилитироваться за поражение в Грозном от «Арсенала». А «Рубин» имел шанс подняться на третье место.

На неделе казацы вылетели из Кубка России от «Локомотива», установив рекорд по воспитанникам в основе. Ни Степанова, ни Абдуллина, ни Сагитова (автора победного гола в прошлом туре в ворота «Ахмата») Курбан Бердыев на ЦСКА не поставил. Про всех троих Sport24 в деталях рассказал их тренер в академии «Рубина» Дмитрий Игдисамов, который теперь работает в ЦСКА.

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А вот Гончаренко выпустил в основе 19-летнего Игоря Дивеева — это дебют защитника в ЦСКА. Дивеев заменял дисквалифицированного Кирилла Набабкина, вышел в тройке вместе с Бекао и Магнуссоном, достойно противостоял Бухарову и Полозу, а в концовке получил свою первую желтую карточку в ЦСКА. Набабкина фанаты ЦСКА во втором тайме вспомнили нежным зарядом.

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Никита Чернов в заявку не попал — как и Абель Эрнандес. Вместо уругвайца в атаке вышел Такума Нисимура и в середине тайма отличился дебютным голом за ЦСКА. Японец мог забить и раньше, но сначала затянул с ударом, а потом не добил после удара Влашича. Зато в середине тайма получилось: Фернандес скинул на линию вратарской, Чалов пяткой отбросил Нисимуре, и тот прошил Бабурина.

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Нисимура потом пытался пробить еще и через себя. Такой же трюк во втором тайме провернул и Магнуссон, и уже удачнее: Бабурину пришлось тащить. Всего кипер «Рубина» совершил шесть сэйвов.

Бабурин спасал и от ударов Чалова, но на 83-й минуте бессилен оказался и он. Обляков изящно перебросил защиту «Рубина», а Федор — вратаря.

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Разгромным счет сделал Яка Бийол, заменивший Ахметова (Ильзат еще раньше получил болезненный ушиб, а перед уходом с поля у него свело ноги). Забить свой первый гол в России Бийолу помогли Марио Фернандес и штанга.

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Впервые с 2015-го ЦСКА обыграл «Рубин» дома — и сделал это крупно. Теперь армейцы отстают от «Краснодара», идущего вторым, всего на одно очко. А казанцы прервали пятиматчевую беспроигрышную серию в премьер-лиге.

ЦСКА
3:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 199.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 18489 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоКурбан Бердыев
Голы
Такума Нисимура(Федор Чалов, Мариу Фернандес)23′
Федор Чалов(Иван Обляков, Хердур Магнуссон)83′
Яка Бийол(Мариу Фернандес)90+3′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
21Егор Бабурин
2Мариу Фернандес
3Ибрагим Цаллагов
42Георгий Щенников
91Виталий Устинов
23Хердур Магнуссон
14Владимир Гранат
50Родригу Бекао
80Егор Сорокин
78Игорь Дивеев
85′
88Руслан Камболов
62′
8Никола Влашич
15Игорь Коновалов
74′
98Иван Обляков
10Дмитрий Полоз
77Ильзат Ахметов
90′
7Вячеслав Подберезкин
46′
29Яка Бийол
6Евгений Башкиров
64′
9Федор Чалов
85′
18Павел Могилевец
62′
17Арнор Сигурдссон
19Хорен Байрамян
19Такума Нисимура
66′
11Александр Бухаров
71′
25Кристиян Бистрович
65Артур Сагитов
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
10Голевые моменты1
13Удары (всего)8
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
12Фолы10
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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