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19:29 (мск), источник: Р-Спорт

Бабаев: «Арсенал» не оплатил ЦСКА выезд на матч ЧР в Грозный

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Тульский «Арсенал» пока не рассчитался с московским ЦСКА за поездку в Грозный на перенесённый матч 18-тура Российской премьер-лиги, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

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Источник: Р-Спорт

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА (2:0) не состоялся в Туле из-за плохого качества газона. Встреча была перенесена в Грозный. По регламенту чемпионата принимающая сторона должна была оплатить расходы приезжающей команды.

«По регламенту “Арсенал” должен был взять все расходы по переезду в Грозный на себя, но пока этих выплат мы не увидели. По факту ничего нет. Мы за свой счёт отправились в Грозный», — заявил Бабаев журналистам.

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