Бабаев: «Арсенал» не оплатил ЦСКА выезд на матч ЧР в Грозный

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА (2:0) не состоялся в Туле из-за плохого качества газона. Встреча была перенесена в Грозный. По регламенту чемпионата принимающая сторона должна была оплатить расходы приезжающей команды.

«По регламенту “Арсенал” должен был взять все расходы по переезду в Грозный на себя, но пока этих выплат мы не увидели. По факту ничего нет. Мы за свой счёт отправились в Грозный», — заявил Бабаев журналистам.