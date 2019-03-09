Бабаев: «Арсенал» не оплатил ЦСКА выезд на матч ЧР в Грозный
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Тульский «Арсенал» пока не рассчитался с московским ЦСКА за поездку в Грозный на перенесённый матч 18-тура Российской
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Тульский «Арсенал» пока не рассчитался с московским ЦСКА за поездку в Грозный на перенесённый матч 18-тура Российской
Матч 18-го тура Российской
«По регламенту “Арсенал” должен был взять все расходы по переезду в Грозный на себя, но пока этих выплат мы не увидели. По факту ничего нет. Мы за свой счёт отправились в Грозный», — заявил Бабаев журналистам.