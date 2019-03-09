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20:05 (мск), источник: Р-Спорт

Нисимура признался, что рад своему дебютному голу в составе ЦСКА

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Японский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Такума Нисимура заявил, что рад своему первому голу в составе армейцев.

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Источник: Р-Спорт

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:0. Нисимура отметился забитым мячом, который стал первым для японского форварда в официальный матчах за «красно-синих».

«Очень рад, что команда победила. Также рад, что сумел забить. Но я считаю, что я мог сыграть ещё лучше. Во время установки и теории тренер говорил, что в этой игре надо будет проявить терпение. Мы понимали, что важно забить в начале игры, поэтому старались осуществить это», — заявил Нисимура.

«Самое сложное для меня в России — это пробки», — добавил японец, отвечая на вопрос о сложностях проживания в новой стране.

ЦСКА
3:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 199.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 18489 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоКурбан Бердыев
Голы
Такума Нисимура(Федор Чалов, Мариу Фернандес)23′
Федор Чалов(Иван Обляков, Хердур Магнуссон)83′
Яка Бийол(Мариу Фернандес)90+3′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
21Егор Бабурин
2Мариу Фернандес
3Ибрагим Цаллагов
42Георгий Щенников
91Виталий Устинов
23Хердур Магнуссон
14Владимир Гранат
50Родригу Бекао
80Егор Сорокин
78Игорь Дивеев
85′
88Руслан Камболов
62′
8Никола Влашич
15Игорь Коновалов
74′
98Иван Обляков
10Дмитрий Полоз
77Ильзат Ахметов
90′
7Вячеслав Подберезкин
46′
29Яка Бийол
6Евгений Башкиров
64′
9Федор Чалов
85′
18Павел Могилевец
62′
17Арнор Сигурдссон
19Хорен Байрамян
19Такума Нисимура
66′
11Александр Бухаров
71′
25Кристиян Бистрович
65Артур Сагитов
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
10Голевые моменты1
13Удары (всего)8
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
12Фолы10
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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