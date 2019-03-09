Нисимура признался, что рад своему дебютному голу в составе ЦСКА
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Японский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Такума Нисимура заявил, что рад своему первому голу в составе армейцев.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Японский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Такума Нисимура заявил, что рад своему первому голу в составе армейцев.
В матче 19-го тура Российской
«Очень рад, что команда победила. Также рад, что сумел забить. Но я считаю, что я мог сыграть ещё лучше. Во время установки и теории тренер говорил, что в этой игре надо будет проявить терпение. Мы понимали, что важно забить в начале игры, поэтому старались осуществить это», — заявил Нисимура.
«Самое сложное для меня в России — это пробки», — добавил японец, отвечая на вопрос о сложностях проживания в новой стране.
|Виктор Гончаренко
|Курбан Бердыев
|Такума Нисимура(Федор Чалов, Мариу Фернандес)
|23′
|Федор Чалов(Иван Обляков, Хердур Магнуссон)
|83′
|Яка Бийол(Мариу Фернандес)
|90+3′
|35
|Игорь Акинфеев
|21
|Егор Бабурин
|2
|Мариу Фернандес
|3
|Ибрагим Цаллагов
|42
|Георгий Щенников
|91
|Виталий Устинов
|23
|Хердур Магнуссон
|14
|Владимир Гранат
|50
|Родригу Бекао
|80
|Егор Сорокин
|78
|Игорь Дивеев
85′
|88
|Руслан Камболов
62′
|8
|Никола Влашич
|15
|Игорь Коновалов
74′
|98
|Иван Обляков
|10
|Дмитрий Полоз
|77
|Ильзат Ахметов
90′
|7
|Вячеслав Подберезкин
46′
|29
|Яка Бийол
|6
|Евгений Башкиров
64′
|9
|Федор Чалов
85′
|18
|Павел Могилевец
62′
|17
|Арнор Сигурдссон
|19
|Хорен Байрамян
|19
|Такума Нисимура
66′
|11
|Александр Бухаров
71′
|25
|Кристиян Бистрович
|65
|Артур Сагитов
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)