Нисимура признался, что рад своему дебютному голу в составе ЦСКА

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:0. Нисимура отметился забитым мячом, который стал первым для японского форварда в официальный матчах за «красно-синих».

«Очень рад, что команда победила. Также рад, что сумел забить. Но я считаю, что я мог сыграть ещё лучше. Во время установки и теории тренер говорил, что в этой игре надо будет проявить терпение. Мы понимали, что важно забить в начале игры, поэтому старались осуществить это», — заявил Нисимура.