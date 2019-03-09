«Мы постараемся обойти «Зенит». ЦСКА — о чемпионской гонке и победе над «Рубином»
О чем говорили после разгрома на «ВЭБ Арене».
О чем говорили после разгрома на «ВЭБ Арене».
— Сегодня была более качественная игра, — похвалил команду генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. — Спад сложно объяснить. Мы не то чтобы не вкатились в сезон, а не смогли правильно перестроиться, подготовиться к конкретному матчу, да и «Арсенал» играл хорошо. Всегда побеждать невозможно. Сегодня был отличный матч, крупный счет. «Рубин» не простой соперник. Не помню, когда последний раз они пропускали три. Мы реабилитировались после Грозного, вся борьба впереди.
— Нам было важно забить быстрый гол, — объяснил нападающий Федор Чалов. — Справились и «Рубин» раскрылся. Появилось больше зон, стали лучше играть и реализовались во втором тайме. Гол успокоил. Понимали, что соперник не будет атаковать и сядет на своей половине поля. Задачу мы выполнили. Давления после Грозного не было. Ошибки разобрали и вышли со свежей головой. Не слышал фразы Гончаренко, что такой ЦСКА ему не нужен. Но мы уже разобрали ту игру. Все позади.
Ильзат старался, для него это принципиальный соперник. С Нисимурой на языке футбола общаемся, но учит русские слова и знает пару фраз на английском. Я ему говорил, чтобы учил футбольные слова на русском! На поле хватает. Наигрываем связи и с Сигурдссоном, и с Бийолом. С Нисимурой мы друг друга дополняем. Нет определенной задачи, мы играем в паре.
— Я стараюсь полностью отдаваться в каждой игре, — заявил полузащитник Ильзат Ахметов. — После игры с Тулой хотелось оправдаться перед болельщиками. Хотел ли
Судья хорошо судил матч. Претензий к нему предъявить не могли, да и вспоминать
— Впечатления только положительные, не ожидал такой атмосферы, потому что я впервые играю с такой публикой, — признался защитник ЦСКА Игорь Дивеев. — Очень приятно. Я не нервничал, ведьу же играл за «Уфу», так что все было спокойно. Гончаренко и вся команда меня поздравила. Буду настраиваться на следующую игру.
Я считаю, можно было бы сыграть и лучше. Некоторые моменты мне самому не понравились, но может это от того, что был страх ошибиться. Будем корректировать, мог играть проще. Кто больше всего подсказывал? Да все. В игре больше всего Магнуссон, Бекао и Акинфеев. Поддерживают меня абсолютно все. Мы могли забить больше, еще два гола точно, например, когда били Влашич и Обляков. Главное — результат, и нас он устраивает.
— Очень рад, что команда победила, — сказал нападающий Такума Нисимура. — Также безумно рад, что удалось забить. Но собой не очень доволен, должен был играть лучше. Во время установки и теории тренеры говорили нам, что важно проявить терпение и быстро забить. Мне же нужно больше забивать и приносить пользу клубу. И в будущем хочу попасть в сборную Японии.
— Было тяжело сегодня. «Рубин» — тяжелый соперник, — признался полузащитник Никола Влашич. — До гола игра почти не складывалась, но потом стало легче. После «Арсенала» нужна была уверенность, должны были реанимироваться перед болельщиками. Почему звал переводчика? Мы договаривались об изменениях в перерыве, но ничего из этого не сделали на поле. Поэтому кричал.
У нас долго не было официальных матчей, в поле в Грозном не подходило для быстрой игры. Нам было тяжело, но сегодня мы показали истинное лицо. Впереди еще много игр, и мы постараемся обойти «Зенит». Поздравил Такуму и Яку с первыми голами. Бийол мой друг, он забил свой дебютный гол — это особенное событие для каждого. Дивеев не нервничал, выглядел хорошо и сыграл отличный матч.
|Виктор Гончаренко
|Курбан Бердыев
|Такума Нисимура(Федор Чалов, Мариу Фернандес)
|23′
|Федор Чалов(Иван Обляков, Хердур Магнуссон)
|83′
|Яка Бийол(Мариу Фернандес)
|90+3′
|35
|Игорь Акинфеев
|21
|Егор Бабурин
|2
|Мариу Фернандес
|3
|Ибрагим Цаллагов
|42
|Георгий Щенников
|91
|Виталий Устинов
|23
|Хердур Магнуссон
|14
|Владимир Гранат
|50
|Родригу Бекао
|80
|Егор Сорокин
|78
|Игорь Дивеев
85′
|88
|Руслан Камболов
62′
|8
|Никола Влашич
|15
|Игорь Коновалов
74′
|98
|Иван Обляков
|10
|Дмитрий Полоз
|77
|Ильзат Ахметов
90′
|7
|Вячеслав Подберезкин
46′
|29
|Яка Бийол
|6
|Евгений Башкиров
64′
|9
|Федор Чалов
85′
|18
|Павел Могилевец
62′
|17
|Арнор Сигурдссон
|19
|Хорен Байрамян
|19
|Такума Нисимура
66′
|11
|Александр Бухаров
71′
|25
|Кристиян Бистрович
|65
|Артур Сагитов
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)