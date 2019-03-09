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20:12 (мск), источник: Sport24

«Мы постараемся обойти «Зенит». ЦСКА — о чемпионской гонке и победе над «Рубином»

О чем говорили после разгрома на «ВЭБ Арене».

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Источник: Sport24

«Не помню, когда “Рубин” в последний раз пропустил три»

— Сегодня была более качественная игра, — похвалил команду генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. — Спад сложно объяснить. Мы не то чтобы не вкатились в сезон, а не смогли правильно перестроиться, подготовиться к конкретному матчу, да и «Арсенал» играл хорошо. Всегда побеждать невозможно. Сегодня был отличный матч, крупный счет. «Рубин» не простой соперник. Не помню, когда последний раз они пропускали три. Мы реабилитировались после Грозного, вся борьба впереди.

«Говорил Нисимуре, чтобы учил русские слова!»

— Нам было важно забить быстрый гол, — объяснил нападающий Федор Чалов. — Справились и «Рубин» раскрылся. Появилось больше зон, стали лучше играть и реализовались во втором тайме. Гол успокоил. Понимали, что соперник не будет атаковать и сядет на своей половине поля. Задачу мы выполнили. Давления после Грозного не было. Ошибки разобрали и вышли со свежей головой. Не слышал фразы Гончаренко, что такой ЦСКА ему не нужен. Но мы уже разобрали ту игру. Все позади.

Ильзат старался, для него это принципиальный соперник. С Нисимурой на языке футбола общаемся, но учит русские слова и знает пару фраз на английском. Я ему говорил, чтобы учил футбольные слова на русском! На поле хватает. Наигрываем связи и с Сигурдссоном, и с Бийолом. С Нисимурой мы друг друга дополняем. Нет определенной задачи, мы играем в паре.

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«После игры с Тулой хотелось оправдаться перед болельщиками»

— Я стараюсь полностью отдаваться в каждой игре, — заявил полузащитник Ильзат Ахметов. — После игры с Тулой хотелось оправдаться перед болельщиками. Хотел ли что-то доказать «Рубину»? Что доказывать? Просто надо выходить играть в свою игру. А там будет решать руководство. Половину игроков «Рубина» я знаю, поддерживаю с некоторыми футболистами отношения. Они молодцы, бьются. В концовке мне наступили прямой ногой, это было больно, еще и погода холодная. На последних минутах была усталость, но провели весь матч в хорошем темпе.

Судья хорошо судил матч. Претензий к нему предъявить не могли, да и вспоминать какие-то моменты нет смысла. Все знают, что у «Рубина» есть определенные проблемы. Все команды Бердыева играют плотно, сложно взламывать такую оборону. Второй гол от Чалова добавил нам уверенности.

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«Можно было сыграть лучше, некоторые моменты самому не понравились»

— Впечатления только положительные, не ожидал такой атмосферы, потому что я впервые играю с такой публикой, — признался защитник ЦСКА Игорь Дивеев. — Очень приятно. Я не нервничал, ведьу же играл за «Уфу», так что все было спокойно. Гончаренко и вся команда меня поздравила. Буду настраиваться на следующую игру.

Я считаю, можно было бы сыграть и лучше. Некоторые моменты мне самому не понравились, но может это от того, что был страх ошибиться. Будем корректировать, мог играть проще. Кто больше всего подсказывал? Да все. В игре больше всего Магнуссон, Бекао и Акинфеев. Поддерживают меня абсолютно все. Мы могли забить больше, еще два гола точно, например, когда били Влашич и Обляков. Главное — результат, и нас он устраивает.

«Безумно рад, что забил, но собой не очень доволен»

— Очень рад, что команда победила, — сказал нападающий Такума Нисимура. — Также безумно рад, что удалось забить. Но собой не очень доволен, должен был играть лучше. Во время установки и теории тренеры говорили нам, что важно проявить терпение и быстро забить. Мне же нужно больше забивать и приносить пользу клубу. И в будущем хочу попасть в сборную Японии.

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«Впереди еще много игр, и мы постараемся обойти «Зенит»

— Было тяжело сегодня. «Рубин» — тяжелый соперник, — признался полузащитник Никола Влашич. — До гола игра почти не складывалась, но потом стало легче. После «Арсенала» нужна была уверенность, должны были реанимироваться перед болельщиками. Почему звал переводчика? Мы договаривались об изменениях в перерыве, но ничего из этого не сделали на поле. Поэтому кричал.

У нас долго не было официальных матчей, в поле в Грозном не подходило для быстрой игры. Нам было тяжело, но сегодня мы показали истинное лицо. Впереди еще много игр, и мы постараемся обойти «Зенит». Поздравил Такуму и Яку с первыми голами. Бийол мой друг, он забил свой дебютный гол — это особенное событие для каждого. Дивеев не нервничал, выглядел хорошо и сыграл отличный матч.

ЦСКА
3:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 199.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 18489 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоКурбан Бердыев
Голы
Такума Нисимура(Федор Чалов, Мариу Фернандес)23′
Федор Чалов(Иван Обляков, Хердур Магнуссон)83′
Яка Бийол(Мариу Фернандес)90+3′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
21Егор Бабурин
2Мариу Фернандес
3Ибрагим Цаллагов
42Георгий Щенников
91Виталий Устинов
23Хердур Магнуссон
14Владимир Гранат
50Родригу Бекао
80Егор Сорокин
78Игорь Дивеев
85′
88Руслан Камболов
62′
8Никола Влашич
15Игорь Коновалов
74′
98Иван Обляков
10Дмитрий Полоз
77Ильзат Ахметов
90′
7Вячеслав Подберезкин
46′
29Яка Бийол
6Евгений Башкиров
64′
9Федор Чалов
85′
18Павел Могилевец
62′
17Арнор Сигурдссон
19Хорен Байрамян
19Такума Нисимура
66′
11Александр Бухаров
71′
25Кристиян Бистрович
65Артур Сагитов
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
10Голевые моменты1
13Удары (всего)8
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
12Фолы10
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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