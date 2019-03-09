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21:49 (мск), источник: Р-Спорт

VAR offline будет использоваться на матче «Динамо» — «Спартак» в РПЛ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в матче 19-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком» в режиме offline, сообщил РИА Новости руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

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Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 10 марта на «Арене Химки». Общее собрание клубов лиги ранее юридически утвердило использование VAR в чемпионате России. Система постоянно тестируется на различных матчах с декабря 2017 года, но осуществляется это в разных режимах.

«Сегодня в игре ЦСКА — “Рубин” использовалась система видеопомощи арбитрам. Это не тестовый режим, но ещё не боевой. Идет интенсивный процесс подготовки и одним из этапов является проведение offline матчей. Это отличается от полноценных матчей тем, что нет коммуникации с арбитрами на поле. Это определенный этап, чтобы стать ближе к требованиям IFAB и ФИФА», — сказал Калошин по телефону.

«В этом туре VAR offline также запланирован на матчах “Динамо” — “Спартак”, “Краснодар” — “Оренбург”. Каждый тур и каждую стадию Кубка России будем это делать. У нас планируется, что каждый потенциальный видеоассистент должен провести определенное количество таких матчей», — добавил он.

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