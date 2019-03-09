VAR offline будет использоваться на матче «Динамо» — «Спартак» в РПЛ

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 10 марта на «Арене Химки». Общее собрание клубов лиги ранее юридически утвердило использование VAR в чемпионате России. Система постоянно тестируется на различных матчах с декабря 2017 года, но осуществляется это в разных режимах.

«Сегодня в игре ЦСКА — “Рубин” использовалась система видеопомощи арбитрам. Это не тестовый режим, но ещё не боевой. Идет интенсивный процесс подготовки и одним из этапов является проведение offline матчей. Это отличается от полноценных матчей тем, что нет коммуникации с арбитрами на поле. Это определенный этап, чтобы стать ближе к требованиям IFAB и ФИФА», — сказал Калошин по телефону.