Рассказов впервые показал возлюбленную. Сегодня она поболеет за него в дерби

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Сегодня на «Арене Химки» состоится одно из старейших российских дерби: «Динамо» примет «Спартак». Одной из надежд красно-белых в предстоящей игре — и всём сезоне — является воспитанник клуба Николай Рассказов.

Болельщики всегда с особым интересом следят за выпускниками своих академий. При этом личная жизнь Рассказова долгое время даже для поклонников «народной команды» оставалась загадкой. Николай не спешил посвящать в неё посторонних. О том, что игрок уже не один, многие узнали только 8 марта. По такому случаю Николай опубликовал в «Инстаграме» трогательное признание в любви, адресованное своей избраннице. Его тональность не оставила у подписчиков сомнений в серьёзности отношений молодых людей.