Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник0
Балтика0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки0
Сибирь1
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта0
Бетис0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов
Тюмень
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Кальяри
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
15:00
Ливерпуль
Бернли
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи
Армавир
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Ротор
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Уфа
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Генгам
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Торино
Футбол. Зарубежный
17:05
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь0
Краснодар-20
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Кан
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Ганновер-96
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч0
СКА-Хабаровск2
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
21:00
Анжи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:30
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Вальядолид
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ницца
Все события
Фоторепортажи
24«Спартак» — СКА. Это финиш
7«Краснодар» проиграл в Валенсии, но забил важный мяч
13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Рассказов впервые показал возлюбленную. Сегодня она поболеет за него в дерби

Воспитанник «Спартака» очень трогательно поздравил любимую с 8 Марта.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Сегодня на «Арене Химки» состоится одно из старейших российских дерби: «Динамо» примет «Спартак». Одной из надежд красно-белых в предстоящей игре — и всём сезоне — является воспитанник клуба Николай Рассказов.

Болельщики всегда с особым интересом следят за выпускниками своих академий. При этом личная жизнь Рассказова долгое время даже для поклонников «народной команды» оставалась загадкой. Николай не спешил посвящать в неё посторонних. О том, что игрок уже не один, многие узнали только 8 марта. По такому случаю Николай опубликовал в «Инстаграме» трогательное признание в любви, адресованное своей избраннице. Его тональность не оставила у подписчиков сомнений в серьёзности отношений молодых людей.

Настя — первая любовь Николая. До этого в его жизни был только футбол. В какой-то момент, по собственному признанию, Рассказов понял, что для профессионального роста ему необходимы серьёзные отношения. Николай познакомился с Анастасией в чайхане, где она работала хостес. Сейчас девушка много путешествует, занимается спортом, любит готовить. В «Инстаграме» Анастасия уже подписывается фамилией Николая и называет футболиста в постах мужем, хотя свадебных фотографий на страницах ребят нет. Возможно, мы ещё чего-то не знаем?

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная подруга российского футболиста восхитила своей фигурой!
«Он украл медаль». Травля Логинова началась с Украины
Источник: Гвардьола опроверг слухи о переходе в «Ювентус»
Бивол снова побеждает в США. Это был главный бой в его карьере
Самая страшная «молния». Кучеров побил рекорд легенды «Тампы»
Месси принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании
Хет-трик Стерлинга принес «Ман Сити» шестую подряд победу в АПЛ
Гол Наместникова помог «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь