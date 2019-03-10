Фернандо может перейти в «ПСЖ» вслед за Паредесом. Нет, это не шутка
Три причины, что этот трансфер вполне реален.
Три причины, что этот трансфер вполне реален.
По информации французского le10sport.com, «ПСЖ» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Спартака» Фернандо. Бразилец — не приоритетный вариант для укрепления средней линии, но находится в
В этом сезоне Фернандо принято критиковать. Но проблема не в бразильце, а в системе игры «Спартака». Сначала Массимо Каррера по совету Рианчо, а затем и сам Рауль, прививали команде схему 4−3−3, в которой Фернандо исполнял роль опорника. Это давало команде крутого глубинного плеймейкера, но «Спартак» имел огромные проблемы
Тем не менее, при правильном использовании Фернандо остается игроком
Несмотря на приобретение Паредеса, «ПСЖ» все еще испытывает кадровые проблемы в центре поля.
Вряд ли «ПСЖ» будет рассматривать игрока со скамейки «Спартака» как прямое усиление стартового состава. Сейчас парижане используют разные формации, но в центре поля чаще всего появляется связка Верратти — Маркиньос. Сложно сказать, как пройдет адаптация в команде Паредеса, но в любом случае «ПСЖ» нужен еще один центральный полузащитник с хорошим пасом, чтобы проводить ротацию по ходу сезона.
Лига 1 — не самый сложный чемпионат, потому «ПСЖ» нужен футболист, который сможет закрывать позицию в матчах с командами уровня «Анже» или «Тулузы», чтобы давать отдых перед важными матчами игрокам основы. Вероятнее всего, для этих целей и рассматривается Фернандо. А потратить 15−20 млн евро на нового игрока для Нассера