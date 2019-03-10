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14:36 (мск), источник: Sport24

Фернандо может перейти в «ПСЖ» вслед за Паредесом. Нет, это не шутка

Три причины, что этот трансфер вполне реален.

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Источник: РИА "Новости"

По информации французского le10sport.com, «ПСЖ» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Спартака» Фернандо. Бразилец — не приоритетный вариант для укрепления средней линии, но находится в шорт-листе парижан. «Спартак» готов расстаться с футболистом в случае хорошего предложения (около 20 млн евро). Сперва это может показаться не смешным приколом, но на самом деле такой трансфер вполне реален. Вот три причины:

Фернандо и правда хорош

В этом сезоне Фернандо принято критиковать. Но проблема не в бразильце, а в системе игры «Спартака». Сначала Массимо Каррера по совету Рианчо, а затем и сам Рауль, прививали команде схему 4−3−3, в которой Фернандо исполнял роль опорника. Это давало команде крутого глубинного плеймейкера, но «Спартак» имел огромные проблемы из-за слабой игры бразильца в отборе, его лени при отработке у своих ворот, слабого прессинга и плохого выбора позиции при обороне. С приходом Олега Кононова Фернандо уселся на лавку — новый тренер предпочитает 4−4−2 с двойкой мобильных и агрессивных полузащитников (Зобнин, Гулиев или Глушаков). Потому бразилец из героя быстро превратился в одного из самых критикуемых игроков команды.

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Тем не менее, при правильном использовании Фернандо остается игроком топ-уровня по меркам РПЛ. Он роскошно исполняет длинные передачи (9 лонгболлов за игру в прошлом сезоне, больше таких цифр не выбивал никто) при роскошной точности передач (86%). Главная проблема Фернандо — отсутствие возможности адекватного применения его лучших качеств при нынешней модели игры. На это наслоилась и серия травм. Фернандо 27, плевый возраст для игрока его позиции, потому наверняка он наверняка попросит о трансфере или просто забьет на футбол, если продолжит сидеть на скамейке.

У «ПСЖ» кадровые проблемы

Несмотря на приобретение Паредеса, «ПСЖ» все еще испытывает кадровые проблемы в центре поля. Из-за ухода на пенсию Тьяго Мотты Томас Тухель регулярно наигрывает в опорной зоне Маркиньоса или Дани Алвеса. Зимой команду покинул Лассана Диарра, летом уйдет Адриен Рабьо. В любом случае «ПСЖ» выйдет летом на трансферный рынок в поисках нового полузащитника.

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Фернандо не рассматривается как игрок основы

Вряд ли «ПСЖ» будет рассматривать игрока со скамейки «Спартака» как прямое усиление стартового состава. Сейчас парижане используют разные формации, но в центре поля чаще всего появляется связка Верратти — Маркиньос. Сложно сказать, как пройдет адаптация в команде Паредеса, но в любом случае «ПСЖ» нужен еще один центральный полузащитник с хорошим пасом, чтобы проводить ротацию по ходу сезона.

Лига 1 — не самый сложный чемпионат, потому «ПСЖ» нужен футболист, который сможет закрывать позицию в матчах с командами уровня «Анже» или «Тулузы», чтобы давать отдых перед важными матчами игрокам основы. Вероятнее всего, для этих целей и рассматривается Фернандо. А потратить 15−20 млн евро на нового игрока для Нассера Аль-Хелайфи — все равно что купить жвачку в супермаркете.

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