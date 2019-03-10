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13:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Арсенал»: стали известны составы команд

Тренерские штабы «Ростова» и тульского «Арсенала» определились с составами на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов»: Песьяков, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Паршивлюк, Чернов, Гацкан, Ерёменко, Зуев, Попов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Ионов, Шомуродов, Логашов, Щадин, Зайнутдинов, Норманн, Глебов, Плиев.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Костадинов, Ожегович.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Володько, Коне, Берхамов, Лесовой, Хлусевич, Аджоев, Кангва.

Матч «Ростов» — «Арсенал» пройдёт сегодня, 10 марта, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 14:00 мск.

«Ростов», набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» (23) — девятое.

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