«Ростов» — «Арсенал»: стали известны составы команд
Тренерские штабы «Ростова» и тульского «Арсенала» определились с составами на матч 19-го тура Российской
Тренерские штабы «Ростова» и тульского «Арсенала» определились с составами на матч 19-го тура Российской
«Ростов»: Песьяков, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Паршивлюк, Чернов, Гацкан, Ерёменко, Зуев, Попов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Ионов, Шомуродов, Логашов, Щадин, Зайнутдинов, Норманн, Глебов, Плиев.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Костадинов, Ожегович.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Володько, Коне, Берхамов, Лесовой, Хлусевич, Аджоев, Кангва.
Матч «Ростов» — «Арсенал» пройдёт сегодня, 10 марта, в
«Ростов», набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» (23) — девятое.