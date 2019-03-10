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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Уфа»: Нобоа начнет встречу с первых минут

Тренерские штабы «Зенита» и «Уфы» определились с составами на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Ригони.

Запасные: Кержаков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Шатов, Оздоев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Никитин, Живоглядов, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, Салатич, Вомбергар.

Матч «Зенит» — «Уфа» состоится сегодня, 10 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 16:30 мск.

«Зенит», набрав 37 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (16) занимает предпоследнее, 15-е место.

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