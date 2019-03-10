«Ростов» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) дома сыграли вничью с тульским «Арсеналом» в матче 19-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) дома сыграли вничью с тульским «Арсеналом» в матче 19-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в воскресенье в
«Ростов», имея в активе 26 очков, занимает седьмое место в чемпионате России, «Арсенал» (24) идет на восьмой строчке.
|Валерий Карпин
|Игорь Черевченко
|30
|Сергей Песьяков
|36
|Михаил Левашов
|4
|Сергей Паршивлюк
|9
|Кирилл Комбаров
|28
|Евгений Чернов
|21
|Виктор Альварес
|6
|Рагнар Сигурдссон
|6
|Максим Беляев
|24
|Миха Мевля
|8
|Гиа Григалава
|80
|Иван Новосельцев
90+1′
|78
|Зелимхан Бакаев
66′
|7
|Роман Еременко
83′
|5
|Абдул Кадири
|84
|Александр Гацкан
|70
|Георгий Костадинов
|10
|Александр Зуев
75′
|11
|Сергей Ткачев
77′
|11
|Алексей Ионов
|14
|Анри Хагуш
|8
|Ивелин Попов
67′
|23
|Игорь Горбатенко
89′
|14
|Элдор Шомуродов
|7
|Кантемир Берхамов
|9
|Бьорн Сигурдарсон
21′77′
|45
|Огнен Ожегович
46′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
|10
|Эванс Кангва
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)