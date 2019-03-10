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16:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Ростов» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) дома сыграли вничью с тульским «Арсеналом» в матче 19-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0.

«Ростов», имея в активе 26 очков, занимает седьмое место в чемпионате России, «Арсенал» (24) идет на восьмой строчке.

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Ростов
0:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
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9Кирилл Комбаров
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6Рагнар Сигурдссон
6Максим Беляев
24Миха Мевля
8Гиа Григалава
80Иван Новосельцев
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78Зелимхан Бакаев
66′
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83′
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84Александр Гацкан
70Георгий Костадинов
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75′
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67′
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14Элдор Шомуродов
7Кантемир Берхамов
9Бьорн Сигурдарсон
21′77′
45Огнен Ожегович
46′
19Бактиер Зайнутдинов
10Эванс Кангва
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)6
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
15Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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