Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Кан
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона1
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм1
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси0
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье2
Анже2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория1
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Ганновер-96
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза1
Генгам0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне1
Торино2
Футбол. Премьер-лига
21:00
Анжи
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит2
Уфа1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи1
Армавир0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Ротор0
Футбол. Зарубежный
22:30
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Вальядолид
Реал
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново0
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К1
Нижний Новгород1
Футбол. Зарубежный
15:00
Ливерпуль4
Бернли2
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ницца
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов1
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья2
Кальяри0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Балтика0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки1
Сибирь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта0
Бетис1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь0
Краснодар-20
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч0
СКА-Хабаровск2
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в Петербурге
7«Краснодар» проиграл в Валенсии, но забил важный мяч
17:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аленичев обвинил игроков «Енисея» в безволии. «Сливают» ли они тренера?

Перспективы главного тренера «Енисея» — в тумане. После крупного поражения красноярцев от «Крыльев» (0:4) в 19-м туре РПЛ команда остается главным кандидатом на вылет в ФНЛ.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

После финального свистка Дмитрий Аленичев не скрывал гнева, и хотя взял вину за неудачу на себя, подвергнул жесткой критике своих игроков.

— С нашей стороны сегодня присутствовало полное безволие, — подчеркнул 46-летний специалист во флеш-интервью. — А футбол безволия не прощает. Отсюда и такой крупный счет. Ничего меня не устраивает! Как может что-то устроить, когда проигрываем и не создаем ни одного голевого момента? Это моя вина, но буду жестко разговаривать с футболистами.

Уже на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему команда выглядела какой-то обреченной, Аленичев грустно констатировал: «Присутствовало полное равнодушие…»

Это дало повод болельщикам предположить, что экс-спартаковец утратил контроль над коллективом, а игроки не хотят биться за тренерский штаб.

Торчат ли за разгромным поражением от самарцев чьи-то уши? Как тут не вспомнить историю с лишением Аленичева водительских прав на полтора года в декабре 2018-го. Сторонники тренера тогда говорили, что ДТП и обвинения в пьяном вождении — подстава. Кроме того, руководство клуба уже отстраняло экс-спартаковца от работы на один матч (действиями красноярцев в 13-м туре против «Анжи» (1:2) руководил тренер молодежки Александр Алексеев).

Читайте также
«Енисей» предложил Моуринью должность переводчика Аленичева

Так «сливают» ли сейчас футболисты «Енисея» Аленичева? На сегодня так ставить вопрос, пожалуй, не нужно. Скорее можно говорить о том, что игроки не до конца поняли тренерские решения по составу и тактические задумки на встречу с самарцами. Например, на сборах «Енисей» все контрольные матчи провел в четыре защитника. Эту же схему Аленичев применил и в первом матче весенней части чемпионата с «Ростовом» (1:1).

А в борьбе с прямым конкурентом за сохранение прописки в РПЛ тренер перешел на игру с тремя центральными. Причем ни Занев, ни Кичин, ни Ятченко не представители такого амплуа. Этим можно объяснить такую несогласованность в обороне дебютанта РПЛ.

По данным «СЭ», решение по Аленичеву может быть принято не раньше среды, 13 марта. Дело в том, что власти Красноярска не хотят будоражить общественность перестановками в футбольном клубе во время проходящей в городе Универсиады — она завершится 12-го числа.

Премьер-лига 2018/2019Тур 20, 16.03.2019, 19:00

Арсенал Т-:Енисей-

Более того, пока боссы «Енисея» не рассматривают кандидатов на замену Аленичеву. Помимо прочего, это обусловлено тем, что неустойки тренеру, а также трем членам его штаба — Егору Титову, специалисту по физподготовке Олегу Саматову и работающему с вратарями Валерию Клейменову, составляет зарплаты всех четверых за срок до конца сезона. Это приличная сумма.

Так что, скорее всего, Аленичев будет руководить командой в предстоящей 16 марта встрече 20-го тура с «Арсеналом».

Крылья Советов
4:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
Футбол, Премьер-лига, Тур 199.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 9376 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичДмитрий Аленичев
Голы
Паул Антон37′
Максим Канунников(Александр Самедов)60′
Сергей Корниленко62′
Рамиль Шейдаев81′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
55Давид Юрченко
49Роман Шишкин
2Валерий Кичин
2Владимир Полуяхтов
13′
3Дмитрий Ятченко
5Мирал Самарджич
33Петар Занев
90Тарас Бурлак
17Константин Савичев
10Джано Ананидзе
94Олег Данченко
28Паул Антон
8Фегор Огуде
34′
99Максим Канунников
23Бабакар Сарр
62′
19Александр Самедов
75′
6Дмитрий Торбинский
56′66′
70Антон Зиньковский
24Арсен Хубулов
87′
44Никита Чичерин
38′
7Александр Зотов
57′
15Георгий Зотов
77Михаил Костюков
8Сергей Корниленко
81′
11Артур Саркисов
77′
11Рамиль Шейдаев
10Михаил Комков
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
7Голевые моменты0
16Удары (всего)5
10Удары в створ4
2Штанги, перекладины0
9Угловые4
13Фолы17
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Херманн взяла пример с Резцовой, Павлова попала в десятку
Сборная России завоевала 16 наград в восьмой день Универсиады
Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Уфой» в РПЛ
Вылет чемпиона и упорство «Спартака»: итоги 1-го раунда плей-офф
Чемпионат мира: мужская гонка преследования (видеотрансляция)
Павлова готова судиться с теми, кто оскорбляет ее родителей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь