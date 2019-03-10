Аленичев обвинил игроков «Енисея» в безволии. «Сливают» ли они тренера?
Перспективы главного тренера «Енисея» — в тумане. После крупного поражения красноярцев от «Крыльев» (0:4) в 19-м туре РПЛ команда остается главным кандидатом на вылет в ФНЛ.
Перспективы главного тренера «Енисея» — в тумане. После крупного поражения красноярцев от «Крыльев» (0:4) в 19-м туре РПЛ команда остается главным кандидатом на вылет в ФНЛ.
После финального свистка Дмитрий Аленичев не скрывал гнева, и хотя взял вину за неудачу на себя, подвергнул жесткой критике своих игроков.
— С нашей стороны сегодня присутствовало полное безволие, — подчеркнул 46-летний специалист во
Это дало повод болельщикам предположить, что
Торчат ли за разгромным поражением от самарцев
Так «сливают» ли сейчас футболисты «Енисея» Аленичева? На сегодня так ставить вопрос, пожалуй, не нужно. Скорее можно говорить о том, что игроки не до конца поняли тренерские решения по составу и тактические задумки на встречу с самарцами. Например, на сборах «Енисей» все контрольные матчи провел в четыре защитника. Эту же схему Аленичев применил и в первом матче весенней части чемпионата с «Ростовом» (1:1).
А в борьбе с прямым конкурентом за сохранение прописки в РПЛ тренер перешел на игру с тремя центральными. Причем ни Занев, ни Кичин, ни Ятченко не представители такого амплуа. Этим можно объяснить такую несогласованность в обороне дебютанта РПЛ.
По данным «СЭ», решение по Аленичеву может быть принято не раньше среды, 13 марта. Дело в том, что власти Красноярска не хотят будоражить общественность перестановками в футбольном клубе во время проходящей в городе Универсиады — она завершится 12-го числа.
Более того, пока боссы «Енисея» не рассматривают кандидатов на замену Аленичеву. Помимо прочего, это обусловлено тем, что неустойки тренеру, а также трем членам его штаба — Егору Титову, специалисту по физподготовке Олегу Саматову и работающему с вратарями Валерию Клейменову, составляет зарплаты всех четверых за срок до конца сезона. Это приличная сумма.
Так что, скорее всего, Аленичев будет руководить командой в предстоящей 16 марта встрече 20-го тура с «Арсеналом».
|Миодраг Божович
|Дмитрий Аленичев
|Паул Антон
|37′
|Максим Канунников(Александр Самедов)
|60′
|Сергей Корниленко
|62′
|Рамиль Шейдаев
|81′
|1
|Сергей Рыжиков
|55
|Давид Юрченко
|49
|Роман Шишкин
|2
|Валерий Кичин
|2
|Владимир Полуяхтов
13′
|3
|Дмитрий Ятченко
|5
|Мирал Самарджич
|33
|Петар Занев
|90
|Тарас Бурлак
|17
|Константин Савичев
|10
|Джано Ананидзе
|94
|Олег Данченко
|28
|Паул Антон
|8
|Фегор Огуде
34′
|99
|Максим Канунников
|23
|Бабакар Сарр
62′
|19
|Александр Самедов
75′
|6
|Дмитрий Торбинский
56′66′
|70
|Антон Зиньковский
|24
|Арсен Хубулов
87′
|44
|Никита Чичерин
38′
|7
|Александр Зотов
57′
|15
|Георгий Зотов
|77
|Михаил Костюков
|8
|Сергей Корниленко
81′
|11
|Артур Саркисов
77′
|11
|Рамиль Шейдаев
|10
|Михаил Комков
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|10
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)