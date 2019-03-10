Аленичев обвинил игроков «Енисея» в безволии. «Сливают» ли они тренера?

Источник: Спорт-Экспресс

После финального свистка Дмитрий Аленичев не скрывал гнева, и хотя взял вину за неудачу на себя, подвергнул жесткой критике своих игроков.

— С нашей стороны сегодня присутствовало полное безволие, — подчеркнул 46-летний специалист во флеш-интервью. — А футбол безволия не прощает. Отсюда и такой крупный счет. Ничего меня не устраивает! Как может что-то устроить, когда проигрываем и не создаем ни одного голевого момента? Это моя вина, но буду жестко разговаривать с футболистами.

Уже на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему команда выглядела какой-то обреченной, Аленичев грустно констатировал: «Присутствовало полное равнодушие…»

Это дало повод болельщикам предположить, что экс-спартаковец утратил контроль над коллективом, а игроки не хотят биться за тренерский штаб.

Торчат ли за разгромным поражением от самарцев чьи-то уши? Как тут не вспомнить историю с лишением Аленичева водительских прав на полтора года в декабре 2018-го. Сторонники тренера тогда говорили, что ДТП и обвинения в пьяном вождении — подстава. Кроме того, руководство клуба уже отстраняло экс-спартаковца от работы на один матч (действиями красноярцев в 13-м туре против «Анжи» (1:2) руководил тренер молодежки Александр Алексеев).

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Так «сливают» ли сейчас футболисты «Енисея» Аленичева? На сегодня так ставить вопрос, пожалуй, не нужно. Скорее можно говорить о том, что игроки не до конца поняли тренерские решения по составу и тактические задумки на встречу с самарцами. Например, на сборах «Енисей» все контрольные матчи провел в четыре защитника. Эту же схему Аленичев применил и в первом матче весенней части чемпионата с «Ростовом» (1:1).

А в борьбе с прямым конкурентом за сохранение прописки в РПЛ тренер перешел на игру с тремя центральными. Причем ни Занев, ни Кичин, ни Ятченко не представители такого амплуа. Этим можно объяснить такую несогласованность в обороне дебютанта РПЛ.

По данным «СЭ», решение по Аленичеву может быть принято не раньше среды, 13 марта. Дело в том, что власти Красноярска не хотят будоражить общественность перестановками в футбольном клубе во время проходящей в городе Универсиады — она завершится 12-го числа.

Более того, пока боссы «Енисея» не рассматривают кандидатов на замену Аленичеву. Помимо прочего, это обусловлено тем, что неустойки тренеру, а также трем членам его штаба — Егору Титову, специалисту по физподготовке Олегу Саматову и работающему с вратарями Валерию Клейменову, составляет зарплаты всех четверых за срок до конца сезона. Это приличная сумма.