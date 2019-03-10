Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Уфой» в матче чемпионата России
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Футболисты
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Футболисты
В составе победителей голами отметились Сердар Азмун (30-я минута) и Эмилиано Ригони (34), у гостей забил Кэтэлин Карп (25). Нападающий «Зенита» Азмун забил в четвертом матче подряд во всех турнирах, всего на счету 24-летнего иранца пять голов в пяти матчах за «Зенит» после перехода из казанского «Рубина» в зимнее трансферное окно. В чемпионате России на счету Азмуна шесть мячей в 16 матчах, лучшим бомбардиром РПЛ в настоящий момент является нападающий ЦСКА Федор Чалов (10 голов в 19 матчах).
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа вышел на поле в официальном матче впервые с 19 августа, когда получил травму крестообразной связки правого коленного сустава в матче четвертого тура Российской
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«Уфа» ни разу не побеждала «Зенит», также
В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Уфа» на домашнем поле встретится с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 17 марта.
|Сергей Семак
|Дмитрий Кириченко
|Сердар Азмун(Эмилиано Ариэль Ригони)
|30′
|Кэтэлин Карп(Дмитрий Сысуев)
|25′
|Эмилиано Ариэль Ригони(Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий)
|34′
|99
|Андрей Лунев
|31
|Александр Беленов
|19
|Игорь Смольников
|33
|Александр Сухов
|18
|Юрий Жирков
|5
|Боян Йокич
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Павел Аликин
|44
|Ярослав Ракицкий
|27
|Йонуц Неделчару
|7
|Сердар Азмун
|8
|Кэтэлин Карп
|25
|Вильмар Барриос
|29
|Оливье Тилль
|24
|Эмилиано Ариэль Ригони
|44
|Силвестр Игбун
67′
|14
|Далер Кузяев
86′
|15
|Александр Пуцко
77′
|17
|Олег Шатов
|57
|Вячеслав Кротов
|16
|Кристиан Нобоа
60′
|7
|Дмитрий Сысуев
67′
|27
|Магомед Оздоев
|77
|Азер Алиев
|22
|Артем Дзюба
78′
|11
|Ловро Бизяк
15′57′
|11
|Себастьян Дриусси
|32
|Андрес Вомбергар
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|6
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)