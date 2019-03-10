Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Уфой» в матче чемпионата России

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голами отметились Сердар Азмун (30-я минута) и Эмилиано Ригони (34), у гостей забил Кэтэлин Карп (25). Нападающий «Зенита» Азмун забил в четвертом матче подряд во всех турнирах, всего на счету 24-летнего иранца пять голов в пяти матчах за «Зенит» после перехода из казанского «Рубина» в зимнее трансферное окно. В чемпионате России на счету Азмуна шесть мячей в 16 матчах, лучшим бомбардиром РПЛ в настоящий момент является нападающий ЦСКА Федор Чалов (10 голов в 19 матчах).

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа вышел на поле в официальном матче впервые с 19 августа, когда получил травму крестообразной связки правого коленного сустава в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против «Урала» (4:1).

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«Уфа» ни разу не побеждала «Зенит», также санкт-петербургская команда одержала пятую подряд победу над клубом из Уфы. Всего команды провели между собой десять матчей во всех турнирах, «Зенит» одержал семь побед, еще три встречи завершились вничью.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 19 матчей. «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место, имея в активе 16 очков.