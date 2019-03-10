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18:44 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Уфой» в матче чемпионата России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли «Уфу» со счетом 2:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голами отметились Сердар Азмун (30-я минута) и Эмилиано Ригони (34), у гостей забил Кэтэлин Карп (25). Нападающий «Зенита» Азмун забил в четвертом матче подряд во всех турнирах, всего на счету 24-летнего иранца пять голов в пяти матчах за «Зенит» после перехода из казанского «Рубина» в зимнее трансферное окно. В чемпионате России на счету Азмуна шесть мячей в 16 матчах, лучшим бомбардиром РПЛ в настоящий момент является нападающий ЦСКА Федор Чалов (10 голов в 19 матчах).

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа вышел на поле в официальном матче впервые с 19 августа, когда получил травму крестообразной связки правого коленного сустава в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против «Урала» (4:1).

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«Уфа» ни разу не побеждала «Зенит», также санкт-петербургская команда одержала пятую подряд победу над клубом из Уфы. Всего команды провели между собой десять матчей во всех турнирах, «Зенит» одержал семь побед, еще три встречи завершились вничью.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 19 матчей. «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место, имея в активе 16 очков.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Уфа» на домашнем поле встретится с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 17 марта.

Зенит
2:1
Первый тайм: 2:1
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакДмитрий Кириченко
Голы
Сердар Азмун(Эмилиано Ариэль Ригони)30′
Кэтэлин Карп(Дмитрий Сысуев)25′
Эмилиано Ариэль Ригони(Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий)34′
Составы команд
99Андрей Лунев
31Александр Беленов
19Игорь Смольников
33Александр Сухов
18Юрий Жирков
5Боян Йокич
6Бранислав Иванович
3Павел Аликин
44Ярослав Ракицкий
27Йонуц Неделчару
7Сердар Азмун
8Кэтэлин Карп
25Вильмар Барриос
29Оливье Тилль
24Эмилиано Ариэль Ригони
44Силвестр Игбун
67′
14Далер Кузяев
86′
15Александр Пуцко
77′
17Олег Шатов
57Вячеслав Кротов
16Кристиан Нобоа
60′
7Дмитрий Сысуев
67′
27Магомед Оздоев
77Азер Алиев
22Артем Дзюба
78′
11Ловро Бизяк
15′57′
11Себастьян Дриусси
32Андрес Вомбергар
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
14Удары (всего)8
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
6Фолы14
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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