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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Все игроки «Зенита» отказались от комментариев после матча с «Уфой»

Все футболисты «Зенита» отказались от комментариев после матча 19-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:1). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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Источник: РИА "Новости"

На 25-й минуте счёт открыл Кэтэлин Карп, которому ассистировал Ловро Бизяк. На 30-й минуте равновесие восстановил Сердар Азмун с передачи Эмилиано Ригони. Ещё через четыре минуты победный гол забил Ригони. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Артём Дзюба.

После матча «Зенит», набрав 40 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (16) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком». «Уфе» предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 17 марта.

Зенит
2:1
Первый тайм: 2:1
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 42464 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакДмитрий Кириченко
Голы
Сердар Азмун(Эмилиано Ариэль Ригони)30′
Кэтэлин Карп(Дмитрий Сысуев)25′
Эмилиано Ариэль Ригони(Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий)34′
Составы команд
99Андрей Лунев
31Александр Беленов
19Игорь Смольников
33Александр Сухов
18Юрий Жирков
5Боян Йокич
6Бранислав Иванович
3Павел Аликин
44Ярослав Ракицкий
27Йонуц Неделчару
7Сердар Азмун
8Кэтэлин Карп
25Вильмар Барриос
29Оливье Тилль
24Эмилиано Ариэль Ригони
44Силвестр Игбун
67′
14Далер Кузяев
86′
15Александр Пуцко
78′
17Олег Шатов
57Вячеслав Кротов
16Кристиан Нобоа
60′
7Дмитрий Сысуев
67′
27Магомед Оздоев
77Азер Алиев
22Артем Дзюба
78′
11Ловро Бизяк
15′57′
11Себастьян Дриусси
32Андрес Вомбергар
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
14Удары (всего)8
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
6Фолы14
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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