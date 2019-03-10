Все игроки «Зенита» отказались от комментариев после матча с «Уфой»

Источник: РИА "Новости"

На 25-й минуте счёт открыл Кэтэлин Карп, которому ассистировал Ловро Бизяк. На 30-й минуте равновесие восстановил Сердар Азмун с передачи Эмилиано Ригони. Ещё через четыре минуты победный гол забил Ригони. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Артём Дзюба.

После матча «Зенит», набрав 40 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (16) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.