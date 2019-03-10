«Анжи» — «Локомотив»: Дюпин и Гильерме сыграют с первых минут
«Анжи» и «Локомотив» объявили составы на матч 19-го тура
«Анжи» и «Локомотив» объявили составы на матч 19-го тура
Состав «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Гиголаев, Ондуа, Гайдаров, Закиров, Понсе.
Состав «Локомотива»: Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
«Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. «Локомотив» с 29 баллами располагается на 5-й строчке.