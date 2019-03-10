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20:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Анжи» — «Локомотив»: Дюпин и Гильерме сыграют с первых минут

«Анжи» и «Локомотив» объявили составы на матч 19-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнут вратари команд: Юрий Дюпин и Гильерме.

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Источник: РИА "Новости"

Состав «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Гиголаев, Ондуа, Гайдаров, Закиров, Понсе.

Состав «Локомотива»: Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Фарфан.

Премьер-лига 2018/2019Тур 19, 10.03.2019, 21:00

Анжи-:Локомотив-

«Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. «Локомотив» с 29 баллами располагается на 5-й строчке.

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