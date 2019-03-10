Игнатьев и «Краснодар»: авто, агенты, деньги

Доктрина Галицкого и контракт Игнатьева

20-летний Игнатьев — возможно, самый талантливый футболист своего поколения. О потенциале этого парня уже довольно давно стали говорить уверенно, скауты и специалисты прочили ему большое будущее. В таком юном возрасте его ценник, по данным transfermarkt.de, равен 4 миллионам евро — и нет сомнений в том, что сумма будет расти.

Клуб и игрок вели диалог о продлении действующего контракта. Уже упомянутый немецкий сайт дает дату окончания действующего договора — это июнь 2021 года (то есть остается без малого 2,5 года), главный тренер «быков» Мурад Мусаев называет иные сроки: «Соглашение Игнатьева — еще на 3,5 года, а не на два».

Как бы то ни было, есть вопрос — почему «Краснодар» за 2,5/3,5 года до конца контракта решает его продлить?

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Логично предположить, что «быки» не хотят допускать ситуации, когда футболист за полгода до завершения соглашения имеет право вести переговоры с другими клубами — то в Краснодаре есть не хотят торговаться за своего же игрока, увеличивая предложение по контракту.

Говорят о том, что у Сергея Галицкого есть правило — начинать вести переговоры заранее, не за несколько месяцев до окончания договора, а за несколько лет. Именно этим и обусловлена нынешняя ситуация.

Сергей Галицкий | Источник: РИА "Новости"

Вероятно, «Краснодар» предложил условия, которые Игнатьева не устроили. По одной версии, именно с этим связан тот факт, что сейчас Иван не играет за основной состав, а выступает за вторую команду в Олимп-ФНЛ.

У Мусаева другая версия. Перед матчем с «Валенсией» в Лиге Европы тренер так отреагировал на вопрос о форварде:

Игнатьев не приехал потому, что он не готов — футбол для него не на первом месте. Зимой мы могли взять нападающего уровня Азмуна, уровня серьезной европейской команды, но хотим развивать своих ребят. В ответ на это ждем от наших ребят уважительного отношения к клубу.

Смена агента

В субботу компания, которая ранее вела дела Игнатьева, распространила пресс-релиз.

«В связи со многими сообщениями в СМИ, а так же поступающими запросами, ProSports Manegment информирует, что компания и Иван Игнатьев приняли решение прекратить сотрудничество более месяца назад. Поэтому сложившаяся ситуация полностью находится в рамках отношений клуб-игрок.

Учитывая вышесказанное, компания ProSports Manegment хотела бы воздержаться от любых комментариев на эту тему, а также от комментариев на тему прекращения сотрудничества с самим Игнатьевым.

Чтобы расстаться с таким футболистом, нужны веские основания — и вероятно, у компании они были. В кулуарах говорят об одном эпизоде, связанном с автомобилем — именно эту версию высказал коллега Нобель Арустамян в программе «Инсайдеры», которая выйдет в эфир в понедельник.

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Впрочем, подождем. Пока же скажу еще об одной версии, которую обсуждают в футбольных кругах. Якобы одним из тех, кто мог бы сотрудничать в будущем или уже сотрудничает с Игнатьевым, стал футбольный менеджер Алан Агузаров. Вчера я связался с ним и получил ответ на мой вопрос:

— Правда ли, что вы стали агентом Игнатьева?