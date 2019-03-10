«Cпартак» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол в матче на 16-й минуте забил Георгий Джикия.

На 56-й минуте встречи желтую карточку получил полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, которая стала для него четвертой. Таким образом, футболист пропустит следующий матч. Также из-за перебора желтых карточек следующую встречу пропустит нападающий «Спартака» Зе Луиш, который провел 100-й матч за команду во всех турнирах.

Матч со «Спартаком» должен был стать первым для «Динамо» на арене в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Однако комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала «Динамо» в проведении матча со «Спартаком» на новой арене. В результате, встреча была перенесена на «Арену-Химки».

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Всего команды провели между собой 57 матчей, «Спартак» одержал 29-ю победу, на счету «Динамо» 11 побед, еще 17 встреч завершились вничью.