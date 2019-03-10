«Cпартак» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» обыграли столичное «Динамо» со счетом 1:0 в гостевом матче 19-го тура Российской
ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» обыграли столичное «Динамо» со счетом 1:0 в гостевом матче 19-го тура Российской
Единственный гол в матче на 16-й минуте забил Георгий Джикия.
На 56-й минуте встречи желтую карточку получил полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, которая стала для него четвертой. Таким образом, футболист пропустит следующий матч. Также
Матч со «Спартаком» должен был стать первым для «Динамо» на арене в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Однако комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала «Динамо» в проведении матча со «Спартаком» на новой арене. В результате, встреча была перенесена на «Арену-Химки».
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Всего команды провели между собой 57 матчей, «Спартак» одержал 29-ю победу, на счету «Динамо» 11 побед, еще 17 встреч завершились вничью.
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 19 матчей. «Динамо» идет десятым, набрав 23 очка после 19 встреч. В следующем матче 17 марта «Спартак» на домашнем поле встретится с
|Дмитрий Хохлов
|Олег Кононов
|Георгий Джикия(Мендеш Андраде Зе Луиш)
|16′
|1
|Антон Шунин
|57
|Александр Селихов
|3
|Себастьян Хольмен
|92
|Николай Рассказов
|24
|Роман Евгеньев
84′
|6
|Айртон
69′
|44
|Тони Шуньич
|14
|Георгий Джикия
76′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|29
|Илья Кутепов
|48
|Евгений Луценко
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
83′
|5
|Абдул Азиз Тетте
|7
|Аяз Гулиев
56′
|27
|Самба Соу
15′
|47
|Роман Зобнин
|25
|Алексей Козлов
65′
|37
|Георгий Мелкадзе
52′
|2
|Григорий Морозов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
80′
|34
|Константин Рауш
70′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
90′
|7
|Евгений Марков
|27
|Александр Ломовицкий
|10
|Федор Черных
46′
|94
|Софьян Ханни
83′
|9
|Мигел Кардозу
|88
|Александр Ташаев
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|4
|1
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)