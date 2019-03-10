Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Анжи0
Локомотив1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья5
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-962
Байер4
Футбол. Зарубежный
22:30
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Вальядолид
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло1
Наполи1
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал2
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн3
Кан1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо0
Спартак1
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона2
Валенсия3
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм2
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
17:05
Челси1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье2
Анже2
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза1
Генгам0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория1
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне1
Торино2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит2
Уфа1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи1
Армавир0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Ротор0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново0
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К1
Нижний Новгород1
Футбол. Зарубежный
15:00
Ливерпуль4
Бернли2
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов1
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья2
Кальяри0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Балтика0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки1
Сибирь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта0
Бетис1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь0
Краснодар-20
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» вылетел из Кубка России
7Первое золото ЧМ в карьере Кузьминой
21:02 (мск), источник: ТАСС

«Cпартак» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» обыграли столичное «Динамо» со счетом 1:0 в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Арене-Химки».

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол в матче на 16-й минуте забил Георгий Джикия.

На 56-й минуте встречи желтую карточку получил полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, которая стала для него четвертой. Таким образом, футболист пропустит следующий матч. Также из-за перебора желтых карточек следующую встречу пропустит нападающий «Спартака» Зе Луиш, который провел 100-й матч за команду во всех турнирах.

Матч со «Спартаком» должен был стать первым для «Динамо» на арене в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Однако комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала «Динамо» в проведении матча со «Спартаком» на новой арене. В результате, встреча была перенесена на «Арену-Химки».

Смотрите также: Как выглядит стадион «Динамо»

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Всего команды провели между собой 57 матчей, «Спартак» одержал 29-ю победу, на счету «Динамо» 11 побед, еще 17 встреч завершились вничью.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 19 матчей. «Динамо» идет десятым, набрав 23 очка после 19 встреч. В следующем матче 17 марта «Спартак» на домашнем поле встретится с санкт-петербургским «Зенитом», а «Динамо» днем ранее на выезде сыграет с «Оренбургом».

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий ХохловОлег Кононов
Голы
Георгий Джикия(Мендеш Андраде Зе Луиш)16′
Составы команд
1Антон Шунин
57Александр Селихов
3Себастьян Хольмен
92Николай Рассказов
24Роман Евгеньев
84′
6Айртон
69′
44Тони Шуньич
14Георгий Джикия
76′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
29Илья Кутепов
48Евгений Луценко
9Мендеш Андраде Зе Луиш
83′
5Абдул Азиз Тетте
7Аяз Гулиев
56′
27Самба Соу
15′
47Роман Зобнин
25Алексей Козлов
65′
37Георгий Мелкадзе
52′
2Григорий Морозов
12де Соуза Луиз Адриану
80′
34Константин Рауш
70′
25Лоренсо Мельгарехо
90′
7Евгений Марков
27Александр Ломовицкий
10Федор Черных
46′
94Софьян Ханни
83′
9Мигел Кардозу
88Александр Ташаев
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
4Удары (всего)4
1Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
9Угловые6
11Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Скандал в «Краснодаре»: авто, агенты, деньги Ивана Игнатьева
Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Уфой» в РПЛ
«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение при Сульшере в АПЛ
У Губерниева появился конкурент: как Шипулин комментирует ЧМ
«Анжи» принимает «Локомотив» в чемпионате России (трансляция)
Украинский биатлонист высказался о допинговом прошлом Логинова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь