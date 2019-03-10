«Спартак» тонко поздравил «Динамо» с «новосельем» и взял дерби. Все решил идеальный штрафной Джикии

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Дерби «Динамо» и «Спартак» должно было стать матчем открытия стадиона в Петровском парке, но в итоге, как уже повелось, прошло в Химках. К этому оказался готов газон (ко второму тайму оно покрылось кочками, но все равно осталось пристойным), но не готова пропускная система. Болельщики толпились у входа часами, создавали пробки, проходили долгий и изощренный просмотр — приходилось раздеваться и спускать штаны.

По крайней мере удалось пронести баннеры. Большинство из них, как и пара зарядов, были посвящены несостоявшемуся динамовскому новоселью.

Динамовцы тоже не в восторге от игры вне родных стен. Фанаты хозяев устроили в начале матча акцию «10 минут тишины, 10 лет ожидания».

Впервые в этом сезоне Кононов выставил с первых минут Георгия Мелкадзе, впервые в 2019-м — Лоренцо Мельгарехо.

Денис Глушаков остался в запасе, а на концовку под свист болельщиков «Динамо» на поле появился Александр Ташаев.

«Спартак» доминировал с первых минут, не замечая отсутствия в старте Луиса Адриано. Руководил атаками Ханни, его старательно поддерживал Мелкадзе и Мельгарехо, зверски мощно еще один бывший динамовец Зобнин. Роман и отбирал мяч в центре поля (привел к первому моменту Ханни) и тащил его к воротам сам.

Так Зобнин заработал штрафной, который четко реализовал Георгий Джикия. Гулиев обманул Шунина ложным забеганием, Зе Луиш увел мяч левее, и Джикия обвел стенку.

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Джикия не в первый раз забивает со штрафного: с его помощью Георгий в составе «Амкара» выбивал из Кубка России «Локомотив». Артем Ребров рассказал, что Джикия отрабатывает штрафные на тренировках «Спартака».

Этот гол оказался единственным в матче. Во втором тайме «Динамо» перевернуло игру и почти не выпускало «Спартак» со своей половины: 6:4 по ударам (согласно подсчетам Whoscored — 11:4), владение мячом — 61 на 39.

Два выгодных момента упустил Луценко. Сперва Евгений перебросил Селихова, который вылетел из ворот на Кардозу, но из пустых ворот мяч вынес Джикия. А вскоре после углового Луценко сотряс перекладину.

В итоге «Спартак» дожал победу и поднялся на четвертое место. До ЦСКА — одно очко, до «Краснодара» — два, до «Зенита» — восемь. «Динамо» же осталось на десятой строчке.

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