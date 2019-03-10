«Спартак» тонко поздравил «Динамо» с «новосельем» и взял дерби. Все решил идеальный штрафной Джикии
Не ожидали такого от Георгия?
Не ожидали такого от Георгия?
Дерби «Динамо» и «Спартак» должно было стать матчем открытия стадиона в Петровском парке, но в итоге, как уже повелось, прошло в Химках. К этому оказался готов газон (ко второму тайму оно покрылось кочками, но все равно осталось пристойным), но не готова пропускная система. Болельщики толпились у входа часами, создавали пробки, проходили долгий и изощренный просмотр — приходилось раздеваться и спускать штаны.
По крайней мере удалось пронести баннеры. Большинство из них, как и пара зарядов, были посвящены несостоявшемуся динамовскому новоселью.
Динамовцы тоже не в восторге от игры вне родных стен. Фанаты хозяев устроили в начале матча акцию «10 минут тишины, 10 лет ожидания».
Впервые в этом сезоне Кононов выставил с первых минут Георгия Мелкадзе, впервые в 2019-м — Лоренцо Мельгарехо.
Денис Глушаков остался в запасе, а на концовку под свист болельщиков «Динамо» на поле появился Александр Ташаев.
«Спартак» доминировал с первых минут, не замечая отсутствия в старте Луиса Адриано. Руководил атаками Ханни, его старательно поддерживал Мелкадзе и Мельгарехо, зверски мощно еще один бывший динамовец Зобнин. Роман и отбирал мяч в центре поля (привел к первому моменту Ханни) и тащил его к воротам сам.
Так Зобнин заработал штрафной, который четко реализовал Георгий Джикия. Гулиев обманул Шунина ложным забеганием, Зе Луиш увел мяч левее, и Джикия обвел стенку.
Джикия не в первый раз забивает со штрафного: с его помощью Георгий в составе «Амкара» выбивал из Кубка России «Локомотив». Артем Ребров рассказал, что Джикия отрабатывает штрафные на тренировках «Спартака».
Этот гол оказался единственным в матче. Во втором тайме «Динамо» перевернуло игру и почти не выпускало «Спартак» со своей половины: 6:4 по ударам (согласно подсчетам Whoscored — 11:4), владение мячом — 61 на 39.
Два выгодных момента упустил Луценко. Сперва Евгений перебросил Селихова, который вылетел из ворот на Кардозу, но из пустых ворот мяч вынес Джикия. А вскоре после углового Луценко сотряс перекладину.
В итоге «Спартак» дожал победу и поднялся на четвертое место. До ЦСКА — одно очко, до «Краснодара» — два, до «Зенита» — восемь. «Динамо» же осталось на десятой строчке.
По желтой карточке получили Гулиев и Зе Луиш, оба пропустят следующий матч с «Зенитом».
|Дмитрий Хохлов
|Олег Кононов
|Георгий Джикия(Мендеш Андраде Зе Луиш)
|16′
|1
|Антон Шунин
|57
|Александр Селихов
|3
|Себастьян Хольмен
|92
|Николай Рассказов
|24
|Роман Евгеньев
84′
|6
|Айртон
69′
|44
|Тони Шуньич
|14
|Георгий Джикия
76′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|29
|Илья Кутепов
|48
|Евгений Луценко
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
83′
|5
|Абдул Азиз Тетте
|7
|Аяз Гулиев
56′
|27
|Самба Соу
15′
|47
|Роман Зобнин
|25
|Алексей Козлов
65′
|37
|Георгий Мелкадзе
52′
|2
|Григорий Морозов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
80′
|34
|Константин Рауш
70′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
90′
|7
|Евгений Марков
|27
|Александр Ломовицкий
|10
|Федор Черных
46′
|94
|Софьян Ханни
83′
|9
|Мигел Кардозу
|88
|Александр Ташаев
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|4
|1
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)