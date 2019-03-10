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22:21 (мск), источник: Sport24

«Спартак» тонко поздравил «Динамо» с «новосельем» и взял дерби. Все решил идеальный штрафной Джикии

Не ожидали такого от Георгия?

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29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий

Дерби «Динамо» и «Спартак» должно было стать матчем открытия стадиона в Петровском парке, но в итоге, как уже повелось, прошло в Химках. К этому оказался готов газон (ко второму тайму оно покрылось кочками, но все равно осталось пристойным), но не готова пропускная система. Болельщики толпились у входа часами, создавали пробки, проходили долгий и изощренный просмотр — приходилось раздеваться и спускать штаны.

По крайней мере удалось пронести баннеры. Большинство из них, как и пара зарядов, были посвящены несостоявшемуся динамовскому новоселью.

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Динамовцы тоже не в восторге от игры вне родных стен. Фанаты хозяев устроили в начале матча акцию «10 минут тишины, 10 лет ожидания».

Впервые в этом сезоне Кононов выставил с первых минут Георгия Мелкадзе, впервые в 2019-м — Лоренцо Мельгарехо.

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Денис Глушаков остался в запасе, а на концовку под свист болельщиков «Динамо» на поле появился Александр Ташаев.

«Спартак» доминировал с первых минут, не замечая отсутствия в старте Луиса Адриано. Руководил атаками Ханни, его старательно поддерживал Мелкадзе и Мельгарехо, зверски мощно еще один бывший динамовец Зобнин. Роман и отбирал мяч в центре поля (привел к первому моменту Ханни) и тащил его к воротам сам.

Так Зобнин заработал штрафной, который четко реализовал Георгий Джикия. Гулиев обманул Шунина ложным забеганием, Зе Луиш увел мяч левее, и Джикия обвел стенку.

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Джикия не в первый раз забивает со штрафного: с его помощью Георгий в составе «Амкара» выбивал из Кубка России «Локомотив». Артем Ребров рассказал, что Джикия отрабатывает штрафные на тренировках «Спартака».

Этот гол оказался единственным в матче. Во втором тайме «Динамо» перевернуло игру и почти не выпускало «Спартак» со своей половины: 6:4 по ударам (согласно подсчетам Whoscored — 11:4), владение мячом — 61 на 39.

Два выгодных момента упустил Луценко. Сперва Евгений перебросил Селихова, который вылетел из ворот на Кардозу, но из пустых ворот мяч вынес Джикия. А вскоре после углового Луценко сотряс перекладину.

В итоге «Спартак» дожал победу и поднялся на четвертое место. До ЦСКА — одно очко, до «Краснодара» — два, до «Зенита» — восемь. «Динамо» же осталось на десятой строчке.

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По желтой карточке получили Гулиев и Зе Луиш, оба пропустят следующий матч с «Зенитом».

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Химки, 14674 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ХохловОлег Кононов
Голы
Георгий Джикия(Мендеш Андраде Зе Луиш)16′
Составы команд
1Антон Шунин
57Александр Селихов
3Себастьян Хольмен
92Николай Рассказов
24Роман Евгеньев
84′
6Айртон
69′
44Тони Шуньич
14Георгий Джикия
76′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
29Илья Кутепов
48Евгений Луценко
9Мендеш Андраде Зе Луиш
83′
5Абдул Азиз Тетте
7Аяз Гулиев
56′
27Самба Соу
15′
47Роман Зобнин
25Алексей Козлов
65′
37Георгий Мелкадзе
52′
2Григорий Морозов
12де Соуза Луиз Адриану
80′
34Константин Рауш
70′
25Лоренсо Мельгарехо
90′
7Евгений Марков
27Александр Ломовицкий
10Федор Черных
46′
94Софьян Ханни
83′
9Мигел Кардозу
88Александр Ташаев
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
4Удары (всего)4
1Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
9Угловые6
11Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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