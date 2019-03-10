Гулиев пошутил о переносе матча с «Динамо» из Москвы в Химки

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Встреча 19-го тура чемпионата России, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Матч изначально должен был пройти на стадионе «Динамо» в Москве, но из-за неготовности поля был перенесен на «Арену Химки».

«Мы не думали об этом, где сказали, там и будем играть. А так, конечно, всегда хочется сыграть на новых стадионах. Но ничего, еще сыграем не раз. Оказалось, для нас еще лучше, раз уже 10 лет «Динамо» не может здесь победить «Спартак», — сказал Гулиев журналистам.

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«Здесь другие эмоции, там (в Катаре) было совсем другое, легче играть низом. Сейчас же, когда вели в счете, на таком поле лучше где-то не рисковать, играть проще. А дальше выигрывать борьбу. Поле было не самого хорошего качества из-за погодных условий», — добавил футболист.

Единственный гол «Спартак» забил после удара Георгия Джикии со штрафного.