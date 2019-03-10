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22:58 (мск), источник: Р-Спорт

Гулиев пошутил о переносе матча с «Динамо» из Москвы в Химки

ХИМКИ (Московская область), 10 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Перенос матча с московским «Динамо» со стадиона «бело-голубых» на «Арену Химки» пошел на пользу «красно-белым», заявил футболист столичного «Спартака» Аяз Гулиев.

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Встреча 19-го тура чемпионата России, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Матч изначально должен был пройти на стадионе «Динамо» в Москве, но из-за неготовности поля был перенесен на «Арену Химки».

«Мы не думали об этом, где сказали, там и будем играть. А так, конечно, всегда хочется сыграть на новых стадионах. Но ничего, еще сыграем не раз. Оказалось, для нас еще лучше, раз уже 10 лет «Динамо» не может здесь победить «Спартак», — сказал Гулиев журналистам.

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«Здесь другие эмоции, там (в Катаре) было совсем другое, легче играть низом. Сейчас же, когда вели в счете, на таком поле лучше где-то не рисковать, играть проще. А дальше выигрывать борьбу. Поле было не самого хорошего качества из-за погодных условий», — добавил футболист.

Единственный гол «Спартак» забил после удара Георгия Джикии со штрафного.

«Да, отрабатывали, получилось. Мы заранее знали, что будем делать. Во втором эпизоде уже меньше готовили, но у нас еще и такой вариант есть», — сказал игрок «Спартака», отвечая на вопрос о стандартном положении.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Химки, 14674 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ХохловОлег Кононов
Голы
Георгий Джикия(Мендеш Андраде Зе Луиш)16′
Составы команд
1Антон Шунин
57Александр Селихов
3Себастьян Хольмен
92Николай Рассказов
24Роман Евгеньев
84′
6Айртон
69′
44Тони Шуньич
14Георгий Джикия
76′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
29Илья Кутепов
48Евгений Луценко
9Мендеш Андраде Зе Луиш
83′
5Абдул Азиз Тетте
7Аяз Гулиев
56′
27Самба Соу
15′
47Роман Зобнин
25Алексей Козлов
65′
37Георгий Мелкадзе
52′
2Григорий Морозов
12де Соуза Луиз Адриану
80′
34Константин Рауш
70′
25Лоренсо Мельгарехо
90′
7Евгений Марков
27Александр Ломовицкий
10Федор Черных
46′
94Софьян Ханни
83′
9Мигел Кардозу
88Александр Ташаев
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
4Удары (всего)4
1Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
9Угловые6
11Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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