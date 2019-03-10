Футболисты «Локомотива» обыграли «Анжи» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Голы в матче забили Джефферсон Фарфан (21-я минута) и Федор Смолов (80). Смолов в четвертый раз отличился за «Локомотив» в 12 матчах текущего чемпионата. Для Фарфана этот гол также стал четвертым в сезоне РПЛ (14 матчей).

«Локомотив» одержал над «Анжи» четвертую победу кряду, а махачкалинская команда не может победить в матче с «Локомотивом» с 21 ноября 2015 года, когда «Анжи» выиграл в гостях со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 28 матчей, «Локомотив» одержал 13-ю победу, «Анжи» выиграл в семи матчах, еще восемь встреч завершились вничью.

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«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 19 матчах. «Анжи» идет на 14-й строчке, имея в активе 18 очков после 19 встреч.