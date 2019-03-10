Футболисты «Локомотива» обыграли «Анжи» в матче чемпионата России
ТАСС, 10 марта. Действующий чемпион России по футболу московский «Локомотив» победил махачкалинский «Анжи» со счетом 2:0 в матче 19-го тура Российской
ТАСС, 10 марта. Действующий чемпион России по футболу московский «Локомотив» победил махачкалинский «Анжи» со счетом 2:0 в матче 19-го тура Российской
Голы в матче забили Джефферсон Фарфан (21-я минута) и Федор Смолов (80). Смолов в четвертый раз отличился за «Локомотив» в 12 матчах текущего чемпионата. Для Фарфана этот гол также стал четвертым в сезоне РПЛ (14 матчей).
«Локомотив» одержал над «Анжи» четвертую победу кряду, а махачкалинская команда не может победить в матче с «Локомотивом» с 21 ноября 2015 года, когда «Анжи» выиграл в гостях со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 28 матчей, «Локомотив» одержал 13-ю победу, «Анжи» выиграл в семи матчах, еще восемь встреч завершились вничью.
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«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 19 матчах. «Анжи» идет на 14-й строчке, имея в активе 18 очков после 19 встреч.
В следующем матче 17 марта «Локомотив» дома сыграет с «Краснодаром», а «Анжи» двумя днями ранее на домашнем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов».
|Магомед Адиев
|Юрий Семин
|Джефферсон Фарфан(Федор Смолов)
|21′
|Федор Смолов
|80′
|22
|Юрий Дюпин
|1
|Маринату Гильерме
|3
|Игорь Удалый
|20
|Владислав Игнатьев
|21
|Дмитрий Белоруков
|5
|Бенедикт Хеведес
|28
|Павел Калошин
|14
|Ведран Чорлука
|13
|Роланд Гиголаев
|33
|Соломон Кверквелия
|30
|Евгений Гапон
27′
|9
|Федор Смолов
|9
|Андрес Понсе
|6
|Дмитрий Баринов
|10
|Адлан Кацаев
|7
|Гжегож Крыховяк
|29
|Гаэль Белла Ондуа
83′
|8
|Джефферсон Фарфан
86′
|23
|Никита Андреев
|21
|Хвича Кварацхелия
|8
|Шахбан Гайдаров
73′
|11
|Антон Миранчук
29′82′
|17
|Иван Иванченко
|3
|Брайн Идову
|99
|Камиль Закиров
68′77′
|59
|Алексей Миранчук
89′
|19
|Павел Долгов
|67
|Роман Тугарев
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|9
|5
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)