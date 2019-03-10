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23:23 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Локомотива» обыграли «Анжи» в матче чемпионата России

ТАСС, 10 марта. Действующий чемпион России по футболу московский «Локомотив» победил махачкалинский «Анжи» со счетом 2:0 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Анжи-Арене» в Каспийске.

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Источник: РИА "Новости"

Голы в матче забили Джефферсон Фарфан (21-я минута) и Федор Смолов (80). Смолов в четвертый раз отличился за «Локомотив» в 12 матчах текущего чемпионата. Для Фарфана этот гол также стал четвертым в сезоне РПЛ (14 матчей).

«Локомотив» одержал над «Анжи» четвертую победу кряду, а махачкалинская команда не может победить в матче с «Локомотивом» с 21 ноября 2015 года, когда «Анжи» выиграл в гостях со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 28 матчей, «Локомотив» одержал 13-ю победу, «Анжи» выиграл в семи матчах, еще восемь встреч завершились вничью.

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«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 19 матчах. «Анжи» идет на 14-й строчке, имея в активе 18 очков после 19 встреч.

В следующем матче 17 марта «Локомотив» дома сыграет с «Краснодаром», а «Анжи» двумя днями ранее на домашнем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Премьер-лига 2018/2019Тур 20, 17.03.2019, 16:30

Локомотив-:Краснодар-
Анжи
0:2
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Анжи Арена, 4860 зрителей
Главные тренеры
Магомед АдиевЮрий Семин
Голы
Джефферсон Фарфан(Федор Смолов)21′
Федор Смолов80′
Составы команд
22Юрий Дюпин
1Маринату Гильерме
3Игорь Удалый
20Владислав Игнатьев
21Дмитрий Белоруков
5Бенедикт Хеведес
28Павел Калошин
14Ведран Чорлука
13Роланд Гиголаев
33Соломон Кверквелия
30Евгений Гапон
27′
9Федор Смолов
9Андрес Понсе
6Дмитрий Баринов
10Адлан Кацаев
7Гжегож Крыховяк
29Гаэль Белла Ондуа
83′
8Джефферсон Фарфан
86′
23Никита Андреев
21Хвича Кварацхелия
8Шахбан Гайдаров
73′
11Антон Миранчук
29′82′
17Иван Иванченко
3Брайн Идову
99Камиль Закиров
68′77′
59Алексей Миранчук
89′
19Павел Долгов
67Роман Тугарев
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты9
5Удары (всего)15
1Удары в створ12
0Штанги, перекладины1
2Угловые4
15Фолы18
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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