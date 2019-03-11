Магомед Адиев: В Великую Отечественную войну в 16 лет брали на фронт, так и «Анжи» бросает молодых игроков в пекло

В перерыве я попросил футболистов убрать скованность. Я понимаю откуда она взялась, все-таки у нас много молодых дебютантов. Я им сказал, чтобы они вышли и играли, не думая о результате, за него отвечаю я. Для первого раза Шахбан Гайдаров, Никита Андреев и Иван Иванченко сыграли нормально. Но им нужно время, а у тренеров его нет, но в нашем случае деваться некуда.