Магомед Адиев: В Великую Отечественную войну в 16 лет брали на фронт, так и «Анжи» бросает молодых игроков в пекло
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.
— Второй тайм занесу в актив нашей команды. Первую половину не удалось провести так, как хотелось.
В перерыве я попросил футболистов убрать скованность. Я понимаю откуда она взялась,
В Великую Отечественную войну на фронт в 16 лет брали, так и нам приходиться кидать молодых ребят в жаркое пекло, — сказал Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Анжи» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице с 18 очками. В следующем туре махачкалинцы на своем поле примут «Крылья Советов» 15 марта.