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09:26 (мск), источник: Матч ТВ

Магомед Адиев: В Великую Отечественную войну в 16 лет брали на фронт, так и «Анжи» бросает молодых игроков в пекло

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

— Второй тайм занесу в актив нашей команды. Первую половину не удалось провести так, как хотелось.

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В перерыве я попросил футболистов убрать скованность. Я понимаю откуда она взялась, все-таки у нас много молодых дебютантов. Я им сказал, чтобы они вышли и играли, не думая о результате, за него отвечаю я. Для первого раза Шахбан Гайдаров, Никита Андреев и Иван Иванченко сыграли нормально. Но им нужно время, а у тренеров его нет, но в нашем случае деваться некуда.

В Великую Отечественную войну на фронт в 16 лет брали, так и нам приходиться кидать молодых ребят в жаркое пекло, — сказал Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Анжи» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице с 18 очками. В следующем туре махачкалинцы на своем поле примут «Крылья Советов» 15 марта.

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