Азмун и Ригони помогли Семаку справиться с «Уфой» (фотогалерея)

В составе победителей голами отметились Сердар Азмун (30-я минута) и Эмилиано Ригони (34), у гостей забил Кэтэлин Карп (25). Таким образом, Сергей Семак обыграл свою бывшую команду, которую возглавял до переезда в Санкт-Петербург.