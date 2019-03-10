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10 марта, источник: Фонтанка

Азмун и Ригони помогли Семаку справиться с «Уфой» (фотогалерея)

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли «Уфу» со счетом 2:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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11
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В составе победителей голами отметились Сердар Азмун (30-я минута) и Эмилиано Ригони (34), у гостей забил Кэтэлин Карп (25). Таким образом, Сергей Семак обыграл свою бывшую команду, которую возглавял до переезда в Санкт-Петербург.

Яркие кадры матча — в нашей фотогалерее.

Зенит
2:1
Первый тайм: 2:1
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 42464 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакДмитрий Кириченко
Голы
Сердар Азмун(Эмилиано Ариэль Ригони)30′
Кэтэлин Карп(Дмитрий Сысуев)25′
Эмилиано Ариэль Ригони(Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий)34′
Составы команд
99Андрей Лунев
31Александр Беленов
19Игорь Смольников
33Александр Сухов
18Юрий Жирков
5Боян Йокич
6Бранислав Иванович
3Павел Аликин
44Ярослав Ракицкий
27Йонуц Неделчару
7Сердар Азмун
8Кэтэлин Карп
25Вильмар Барриос
29Оливье Тилль
24Эмилиано Ариэль Ригони
44Силвестр Игбун
67′
14Далер Кузяев
86′
15Александр Пуцко
78′
17Олег Шатов
57Вячеслав Кротов
16Кристиан Нобоа
60′
7Дмитрий Сысуев
67′
27Магомед Оздоев
77Азер Алиев
22Артем Дзюба
78′
11Ловро Бизяк
15′57′
11Себастьян Дриусси
32Андрес Вомбергар
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
14Удары (всего)8
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
6Фолы14
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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