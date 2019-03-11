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00:41 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» и «Оренбург» закроют программу 19-го тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Двумя матчами в понедельник завершится 19-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболисты грозненского «Ахмата» примут екатеринбургский «Урал», а «Краснодар» дома встретится с «Оренбургом».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Ахмата» и «Урала» пройдет на «Ахмат-Арене», вмещающей 30 тыс. зрителей. Матч начнется в 17:30 мск. Команды рассудит Павел Кукуян из Сочи. Помощниками арбитра будут Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар).

Премьер-лига 2018/2019Тур 19, 11.03.2019, 17:30

Ахмат-:Урал-

«Урал» в первом матче после зимнего перерыва 2 марта уступил дома со счетом 0:1 петербургскому «Зениту». 7 марта команда проводила матч в Кубке России, победив дома московский «Спартак», и по сумме двух матчей (2:1) вышла в полуфинал турнира. «Ахмат» вылетел из соревнования на стадии 1/8 финала, уступив тульскому Арсеналу, и имел больше времени на подготовку к предстоящему матчу. Для грозненцев первенство возобновилось также 2 марта — гостевым матчем с казанским «Рубином» (0:1).

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В первом круге очная встреча клубов завершилась победой «Урала» (2:1). В прошлом сезоне екатеринбуржцы дома оказались сильнее (2:0), а матч в Грозном завершился безголевой ничьей. Всего команды пересекались в РПЛ пять раз, одержали по две победы и однажды не смогли выявить победителя.

После 18 туров «Ахмат» имеет в активе 23 очка и занимает девятую строчку российского первенства, «Урал» — 11-й и отстает от грозненцев на одно очко.

Грозненскому клубу в предстоящем матче в силу травм не смогут помочь защитник Вилькер Анхель и полузащитник Михаил Гащенков. У «Урала» будет отсутствовать полузащитник Роман Емельянов.

«Краснодар» попробует продолжить погоню за «Зенитом»

«Краснодар» примет «Оренбург» в заключительной игре 19-го тура. Встреча команд начнется в 19:30 мск на стадионе «Краснодар», рассчитанном на 35 тыс. человек. Команды рассудит московская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, которому будут помогать Антон Аверьянов и Валентин Мурашов. Матч должен был состояться 10 марта, но по просьбе краснодарского клуба был перенесен на воскресенье.

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Оба клуба не имели полной недели на подготовку к матчу — «Краснодар» в четверг играл в гостях против испанской «Валенсии» (1:2) в рамках 1/8 финала Лиги Европы, 14 марта краснодарцам предстоит ответная встреча, а «Оренбург» в среду провел ответную игру с тульским «Арсеналом» в кубке страны (1:1), по сумме двух матчей сильнее оказался тульский клуб (5:3).

В первой встрече после зимней паузы «Оренбург» дома проиграл махачкалинскому «Анжи» (0:1), а «Краснодар» в гостях поделил очки с московским «Спартаком» (1:1). Матч первого круга завершился вничью (1:1). В прошлом сезоне «Краснодар» не смог победить оренбуржцев, сыграв дома 3:3 и уступив в гостях со счетом 0:1. Всего клубы сыграли между собой четыре официальных матча, одержав по одной победе и дважды сыграв в ничью.

Смотрите также: «Спартак» — «Краснодар»: ничья в пользу «Зенита»

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«Краснодар» с 34 очками в активе расположился на втором месте турнирной таблицы и отстает от лидирующего в чемпионате «Зенита» на шесть очков, петербуржцы провели свой матч 19-го тура в воскресенье, в котором победили «Уфу» (2:1). После зимнего перерыва «Краснодар» провел пять официальных матчей, в которых не одержал ни одной победы. «Оренбург» в 17 проведенных играх набрал 22 очка и занимает 12-ю строчку РПЛ.

В составе оренбуржцев в предстоящем матче будет отсутствовать Михаил Сиваков, получивший в игре против «Анжи» красную карточку. По той же причине пропустит игру капитан «Краснодара» Александр Мартынович, заработавший удаление в матче со «Спартаком». Также под вопросом участие в матче голкипера краснодарцев Станислава Крицюка, который пропустил из-за мышечной травмы матч против «Валенсии», место в воротах тогда занял 19-летний воспитанник клуба Матвей Сафонов.

Лига Европы 2018/20191/8 финала, 14.03.2019, 20:55

Краснодар-:Валенсия-
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