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11:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» оплатит ЦСКА расходы на матч в Грозном, как получит документы

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Арсенал» готов обсуждать и компенсировать московскому ЦСКА расходы на матч чемпионата России в Грозном, как только армейцы выставят тулякам счет, заявил РИА Новости генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.

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Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил журналистам, что по регламенту «Арсенал» должен был взять все расходы по переезду в Грозный на себя, но пока этих выплат в армейском клубе «не увидели», и на матч 18-го тура Российской премьер-лиги игроки столичной команды «отправились в Грозный за свой счет».

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«Роман Юрьевич как дипломированный юрист должен быть в курсе, что основанием для каких-либо действий в подобной ситуации является документ. Поэтому как только армейцы выставят счет нашему клубу, мы, конечно, в соответствии с регламентом предпримем дальнейшие шаги. Готовы рассматривать, обсуждать и компенсировать то, что предусмотрено законом», — заявил Балашов.

«В регламенте действительно есть пункт о том, что в таких случаях хозяева обязаны оплатить гостям проезд до места проведения игры и проживание. Из этого и будут исходить наши юристы», — добавил собеседник агентства.

Матч 18-го тура между «Арсеналом» и ЦСКА (2:0) не состоялся в Туле из-за плохого качества газона. Встреча была перенесена в Грозный.

Арсенал Т
2:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 182.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 1850 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоВиктор Гончаренко
Голы
Лука Джорджевич48′
Эванс Кангва(Лука Джорджевич)88′
Составы команд
36Михаил Левашов
35Игорь Акинфеев
9Кирилл Комбаров
2Мариу Фернандес
21Виктор Альварес
23Хердур Магнуссон
6Максим Беляев
50Родригу Бекао
8Гиа Григалава
8Никола Влашич
5Абдул Кадири
98Иван Обляков
23Игорь Горбатенко
9Федор Чалов
70Георгий Костадинов
52′
77Ильзат Ахметов
55′
10Эванс Кангва
14Кирилл Набабкин
32′59′
18Лука Джорджевич
70′90′
11Абель Эрнандес
17Гурам Аджоев
17Арнор Сигурдссон
44′74′
78Зелимхан Бакаев
54′74′
19Такума Нисимура
19Резиуан Мирзов
90+3′
25Кристиян Бистрович
79′
29Яка Бийол
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
10Удары (всего)7
5Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
1Угловые4
15Фолы15
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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