«Арсенал» оплатит ЦСКА расходы на матч в Грозном, как получит документы

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Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил журналистам, что по регламенту «Арсенал» должен был взять все расходы по переезду в Грозный на себя, но пока этих выплат в армейском клубе «не увидели», и на матч 18-го тура Российской премьер-лиги игроки столичной команды «отправились в Грозный за свой счет».

«Роман Юрьевич как дипломированный юрист должен быть в курсе, что основанием для каких-либо действий в подобной ситуации является документ. Поэтому как только армейцы выставят счет нашему клубу, мы, конечно, в соответствии с регламентом предпримем дальнейшие шаги. Готовы рассматривать, обсуждать и компенсировать то, что предусмотрено законом», — заявил Балашов.

«В регламенте действительно есть пункт о том, что в таких случаях хозяева обязаны оплатить гостям проезд до места проведения игры и проживание. Из этого и будут исходить наши юристы», — добавил собеседник агентства.