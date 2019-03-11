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12:07 (мск), источник: Р-Спорт

Информатор WADA попросил Риди дать оценку приходу Нагорных в «Локомотив»

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов написал открытое письмо главе организации Крэйгу Риди, в котором попросил дать оценку избранию Юрия Нагорных в совет директоров московского футбольного клуба «Локомотив».

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Источник: РИА "Новости"

Новый состав совета директоров «Локомотива», в который вошел Нагорных, был избран в начале марта. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) вынес Нагорных, который ранее был заместителем министра спорта РФ, пожизненное отстранение от Олимпийских игр в любом качестве. Данное решение было вынесено на основе расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

В письме, текст которого привел в своем Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт, Степанов просит Риди ответить на вопрос, может ли считаться достойным для борьбы за чистый спорт возвращение чиновника, отстраненного по итогам антидопингового расследования, на новую спортивную должность. Или он должен быть отстранен не только от Олимпийских игр, но и от всех олимпийских видов спорта, одним из которых является футбол.

Также Степанов попросил не писать ему в ответе «о великом прогрессе WADA в деле с получением данных московской антидопинговой лаборатории». По словам информатора, в данном случае речь идет не об атлетах, а официальных лицах спорта, которые «разрушают олимпийское движение созданием государственной системы поддержки допинговых программ».

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