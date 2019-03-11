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12:09 (мск), источник: Р-Спорт

Смолов: Решение обыграть нескольких игроков «Анжи» пришло по ходу действия

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал свой мяч в ворота махачкалинского «Анжи» в матче 19-го тура чемпионата России и отметил, что решение обыграть перед ударом сразу нескольких защитников соперника пришло к нему прямо по ходу действия.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Анжи» — «Локомотив» прошла в воскресенье в Каспийске и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Смолов забил второй мяч железнодорожников.

«Забивать всегда приятно, но важнее, что мы победили. Конкуренты набрали по три очка, поэтому было необходимо выиграть матч, чтобы продолжить борьбу за высокие места. Решение обыгрывать сразу нескольких защитников пришло по ходу действия. Когда получил мяч, думал пробить по воротам, но понял, что можно подработать еще. Обыграл защитника, дальше стало понятно, что нужно обыгрывать еще одного, потому что был на скорости», — приводит слова Смолова официальный сайт «Локомотива».

«Была установка после перерыва играть, как и в первом тайме. Забить гол, чтобы игра успокоилась и преимущество стало более основательным. Но “Анжи” оказывал давление, и первые 10−15 минут нам было непросто. Впереди матч с “Краснодаром”. О личных эмоциях я бы не хотел говорить. Мы играем с конкурентом по турнирной таблице. В первом круге мы им уступили. Хочется реабилитироваться перед болельщиками и набрать три очка», — добавил игрок.

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