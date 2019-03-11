Смолов: Решение обыграть нескольких игроков «Анжи» пришло по ходу действия

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Анжи» — «Локомотив» прошла в воскресенье в Каспийске и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Смолов забил второй мяч железнодорожников.

«Забивать всегда приятно, но важнее, что мы победили. Конкуренты набрали по три очка, поэтому было необходимо выиграть матч, чтобы продолжить борьбу за высокие места. Решение обыгрывать сразу нескольких защитников пришло по ходу действия. Когда получил мяч, думал пробить по воротам, но понял, что можно подработать еще. Обыграл защитника, дальше стало понятно, что нужно обыгрывать еще одного, потому что был на скорости», — приводит слова Смолова официальный сайт «Локомотива».