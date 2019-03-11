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17:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» — «Урал»: стартовые составы команд

«Ахмат» и «Урал» объявили свои стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.

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Встреча пройдет в Грозном, на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 17.30 (мск).

Стартовый состав «Ахмата»: Городов — Плиев, Семенов, Мусалов, Кешмази — Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски — Балай.

Запасные: Гудиев, Родолфо, Кадыров, Бериша, Садулаев, Митришев, Аблае.

Стартовый состав «Урала»: Годзюр — Меркулов, Страндберг, Поляков, Кулаков — Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Бумаль — Погребняк.

Запасные: Баклов, Данцев, Динга, Брызгалов, Балажиц, Бавин, Ароян, Катрич, Жигулев, Магомадов, Араторе, Панюков.

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