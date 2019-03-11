Роман Широков: Кардозу понятен. Непонятны высказывания Степашина

— Второй тайм был хороший, не хватает классных игроков. Сыграли те, кого напокупал спортивный директор господин Широков и его компания, в том числе и эти «кардозы» непонятные (речь о португальце Мигеле Кардозу — 24-летний полузащитник перешел в «Динамо» летом 2018 года. — Прим. «СЭ»). С таким составом это команда седьмого-девятого места, не больше. Я не беру тренера — тренер хороший, — заявил Степашин.
— Как в целом прокомментируете высказывания в ваш адрес? — вопрос Широкову.
— Здесь трудно что-то комментировать, высказывания интересные. Тот же Кардозу вышел во втором тайме, когда «Динамо», даже по словам главного тренера, перевернуло ход матча, стало больше атаковать. Думаю, это связано, в том числе, с выходом Кардозу, который был активен, сделал несколько передач. Другое дело, что они, может быть, не все дошли до адресата. Но Кардозу старался что-то привнести в игру команды, это зачастую получалось.
— «Кардозы непонятные» — характеристика ваших трансферов. Что должно произойти, чтобы Кардозу стал понятен?
— Мне кажется, он понятен. Хороший фланговый игрок, с хорошим пасом. Другое дело, что и для него нужно создавать моменты, чтобы он эти передачи делал. В матче со «Спартаком», во втором тайме были моменты, когда он мог себя проявить. От него было 4−5 передач, но нужно поработать над точностью, либо над открываниями нападающих, чтобы они заполняли все зоны. Тогда и передачи доходить будут. Мне кажется, Кардозу в целом понятен. Непонятны высказывания по его поводу.
— «Господин Широков и его компания» — слова Степашина. Могли бы представить свою компанию?
— Мне тоже интересно. Вот пускай господин Степашин и представит эту компанию. Компания, я так понимаю, это футбольный клуб «Динамо».
— Не понимаете, о чем идет речь? Может быть, речь идет о фирме «Золотые игрушки» — имеете ли вы к ней отношения?
— Какое отношение к ней могу иметь, если это все было еще до моего прихода в «Динамо».
— «Напокупал» — характеристика трансферов. Могли бы рассказать, кого напокупали?
— В последнее трансферное окно мы сделали одно приобретение — Артур Юсупов, он пришел к нам бесплатно. Так же, как и Жоаузинью. Он, без сомнений, является лидером команды. Юсупов, уверен, добавит креатива и разнообразия в средней линии. Об этом, насколько я слышал из интервью, говорит и главный тренер.
— Понимаете столь жесткий тон — чем заслужили критику Сергея Вадимовича?
— Мне вообще странно это слышать, после встречи со мной, говорят, г-н Степашин очень лестно отзывался обо мне председателю Общества «Динамо». Во-вторых, может быть, на него подействовало болезненное поражение от «Спартака». Других объяснений я не могу найти.
— Как считаете, команде не хватает классных футболистов?
— По поводу классных футболистов, как он выразился… Команда была сформирована до моего прихода, и кому, как не г-ну Степашину, знать о том, что есть бюджет, за рамки которого выходить нельзя. Вот в рамках бюджета мы и работали. А команда перед началом сезона действительно позиционировалась в рамках 6−8 места, при правильной работе она могла и должна была прыгнуть выше. Но еще время есть, посмотрим, отрыв от 6-го места не такой большой, все можно компенсировать.
— Итог матча со «Спартаком» — все по делу или логичной была бы ничья?
— Если судить по двум таймам, то логичной была бы ничья. Если из начала матча — мы могли проигрывать со счетом 0:2 и во втором тайме могли и не спастись. В целом надо играть не по одному тайму, а по два, и результат будет другим. Есть над чем работать.
— Хороший ли тренер, узнаем в конце сезона. Была поставлена задача, и хороший тренер ее выполняет. Время, чтобы стать хорошим, есть.
— Место, дающее возможность играть в еврокубках. Через Кубок России мы добиться этого не смогли. Есть возможность зацепиться за чемпионат. Посмотрим.
— Матч со «Спартаком» должны были играть в Петровском парке. Почему не смогли подготовить поле?
— Это точно не к клубу вопросы. Подготовкой поля занималась управляющая компания, которая принадлежит ВТБ. К ней и нужно обращаться. А клуб здесь точно ни при чем.
— Ваша характеристика ситуации?
— Конечно, всем хотелось бы сыграть на новом стадионе. А то, что произошло, должны комментировать люди, которые полем занимались.