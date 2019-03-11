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17:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Широков: Кардозу понятен. Непонятны высказывания Степашина

Заместитель гендиректора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал высказывания Сергея Степашина. Вчера после игры «Динамо» — «Спартак» (0:1) член попечительского совета ВФСО «Динамо» жестко высказался в адрес Широкова, прокомментировав трансферы бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

— Второй тайм был хороший, не хватает классных игроков. Сыграли те, кого напокупал спортивный директор господин Широков и его компания, в том числе и эти «кардозы» непонятные (речь о португальце Мигеле Кардозу — 24-летний полузащитник перешел в «Динамо» летом 2018 года. — Прим. «СЭ»). С таким составом это команда седьмого-девятого места, не больше. Я не беру тренера — тренер хороший, — заявил Степашин.

— Как в целом прокомментируете высказывания в ваш адрес? — вопрос Широкову.

— Здесь трудно что-то комментировать, высказывания интересные. Тот же Кардозу вышел во втором тайме, когда «Динамо», даже по словам главного тренера, перевернуло ход матча, стало больше атаковать. Думаю, это связано, в том числе, с выходом Кардозу, который был активен, сделал несколько передач. Другое дело, что они, может быть, не все дошли до адресата. Но Кардозу старался что-то привнести в игру команды, это зачастую получалось.

— «Кардозы непонятные» — характеристика ваших трансферов. Что должно произойти, чтобы Кардозу стал понятен?

— Мне кажется, он понятен. Хороший фланговый игрок, с хорошим пасом. Другое дело, что и для него нужно создавать моменты, чтобы он эти передачи делал. В матче со «Спартаком», во втором тайме были моменты, когда он мог себя проявить. От него было 4−5 передач, но нужно поработать над точностью, либо над открываниями нападающих, чтобы они заполняли все зоны. Тогда и передачи доходить будут. Мне кажется, Кардозу в целом понятен. Непонятны высказывания по его поводу.

— «Господин Широков и его компания» — слова Степашина. Могли бы представить свою компанию?

— Мне тоже интересно. Вот пускай господин Степашин и представит эту компанию. Компания, я так понимаю, это футбольный клуб «Динамо».

— Не понимаете, о чем идет речь? Может быть, речь идет о фирме «Золотые игрушки» — имеете ли вы к ней отношения?

— Какое отношение к ней могу иметь, если это все было еще до моего прихода в «Динамо».

— «Напокупал» — характеристика трансферов. Могли бы рассказать, кого напокупали?

— В последнее трансферное окно мы сделали одно приобретение — Артур Юсупов, он пришел к нам бесплатно. Так же, как и Жоаузинью. Он, без сомнений, является лидером команды. Юсупов, уверен, добавит креатива и разнообразия в средней линии. Об этом, насколько я слышал из интервью, говорит и главный тренер.

— Понимаете столь жесткий тон — чем заслужили критику Сергея Вадимовича?

— Мне вообще странно это слышать, после встречи со мной, говорят, г-н Степашин очень лестно отзывался обо мне председателю Общества «Динамо». Во-вторых, может быть, на него подействовало болезненное поражение от «Спартака». Других объяснений я не могу найти.

— Как считаете, команде не хватает классных футболистов?

— По поводу классных футболистов, как он выразился… Команда была сформирована до моего прихода, и кому, как не г-ну Степашину, знать о том, что есть бюджет, за рамки которого выходить нельзя. Вот в рамках бюджета мы и работали. А команда перед началом сезона действительно позиционировалась в рамках 6−8 места, при правильной работе она могла и должна была прыгнуть выше. Но еще время есть, посмотрим, отрыв от 6-го места не такой большой, все можно компенсировать.

— Итог матча со «Спартаком» — все по делу или логичной была бы ничья?

— Если судить по двум таймам, то логичной была бы ничья. Если из начала матча — мы могли проигрывать со счетом 0:2 и во втором тайме могли и не спастись. В целом надо играть не по одному тайму, а по два, и результат будет другим. Есть над чем работать.

— «Тренер хороший»?

— Хороший ли тренер, узнаем в конце сезона. Была поставлена задача, и хороший тренер ее выполняет. Время, чтобы стать хорошим, есть.

— Напомните задачу.

— Место, дающее возможность играть в еврокубках. Через Кубок России мы добиться этого не смогли. Есть возможность зацепиться за чемпионат. Посмотрим.

— Матч со «Спартаком» должны были играть в Петровском парке. Почему не смогли подготовить поле?

— Это точно не к клубу вопросы. Подготовкой поля занималась управляющая компания, которая принадлежит ВТБ. К ней и нужно обращаться. А клуб здесь точно ни при чем.

— Ваша характеристика ситуации?

— Конечно, всем хотелось бы сыграть на новом стадионе. А то, что произошло, должны комментировать люди, которые полем занимались.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Химки, 14674 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ХохловОлег Кононов
Голы
Георгий Джикия(Мендеш Андраде Зе Луиш)16′
Составы команд
1Антон Шунин
57Александр Селихов
3Себастьян Хольмен
92Николай Рассказов
24Роман Евгеньев
84′
6Айртон
69′
44Тони Шуньич
14Георгий Джикия
76′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
29Илья Кутепов
48Евгений Луценко
9Мендеш Андраде Зе Луиш
83′
5Абдул Азиз Тетте
7Аяз Гулиев
56′
27Самба Соу
15′
47Роман Зобнин
25Алексей Козлов
65′
37Георгий Мелкадзе
52′
2Григорий Морозов
12де Соуза Луиз Адриану
80′
34Константин Рауш
70′
25Лоренсо Мельгарехо
90′
7Евгений Марков
27Александр Ломовицкий
10Федор Черных
45′
94Софьян Ханни
83′
9Мигел Кардозу
88Александр Ташаев
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
7Удары (всего)8
2Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
9Угловые6
11Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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