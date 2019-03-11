Роман Широков: Кардозу понятен. Непонятны высказывания Степашина

Источник: РИА "Новости"

— Второй тайм был хороший, не хватает классных игроков. Сыграли те, кого напокупал спортивный директор господин Широков и его компания, в том числе и эти «кардозы» непонятные (речь о португальце Мигеле Кардозу — 24-летний полузащитник перешел в «Динамо» летом 2018 года. — Прим. «СЭ»). С таким составом это команда седьмого-девятого места, не больше. Я не беру тренера — тренер хороший, — заявил Степашин.

— Как в целом прокомментируете высказывания в ваш адрес? — вопрос Широкову.

— Здесь трудно что-то комментировать, высказывания интересные. Тот же Кардозу вышел во втором тайме, когда «Динамо», даже по словам главного тренера, перевернуло ход матча, стало больше атаковать. Думаю, это связано, в том числе, с выходом Кардозу, который был активен, сделал несколько передач. Другое дело, что они, может быть, не все дошли до адресата. Но Кардозу старался что-то привнести в игру команды, это зачастую получалось.

— «Кардозы непонятные» — характеристика ваших трансферов. Что должно произойти, чтобы Кардозу стал понятен?

— Мне кажется, он понятен. Хороший фланговый игрок, с хорошим пасом. Другое дело, что и для него нужно создавать моменты, чтобы он эти передачи делал. В матче со «Спартаком», во втором тайме были моменты, когда он мог себя проявить. От него было 4−5 передач, но нужно поработать над точностью, либо над открываниями нападающих, чтобы они заполняли все зоны. Тогда и передачи доходить будут. Мне кажется, Кардозу в целом понятен. Непонятны высказывания по его поводу.

— «Господин Широков и его компания» — слова Степашина. Могли бы представить свою компанию?

— Мне тоже интересно. Вот пускай господин Степашин и представит эту компанию. Компания, я так понимаю, это футбольный клуб «Динамо».

— Не понимаете, о чем идет речь? Может быть, речь идет о фирме «Золотые игрушки» — имеете ли вы к ней отношения?

— Какое отношение к ней могу иметь, если это все было еще до моего прихода в «Динамо».

— «Напокупал» — характеристика трансферов. Могли бы рассказать, кого напокупали?

— В последнее трансферное окно мы сделали одно приобретение — Артур Юсупов, он пришел к нам бесплатно. Так же, как и Жоаузинью. Он, без сомнений, является лидером команды. Юсупов, уверен, добавит креатива и разнообразия в средней линии. Об этом, насколько я слышал из интервью, говорит и главный тренер.

— Понимаете столь жесткий тон — чем заслужили критику Сергея Вадимовича?

— Мне вообще странно это слышать, после встречи со мной, говорят, г-н Степашин очень лестно отзывался обо мне председателю Общества «Динамо». Во-вторых, может быть, на него подействовало болезненное поражение от «Спартака». Других объяснений я не могу найти.

— Как считаете, команде не хватает классных футболистов?

— По поводу классных футболистов, как он выразился… Команда была сформирована до моего прихода, и кому, как не г-ну Степашину, знать о том, что есть бюджет, за рамки которого выходить нельзя. Вот в рамках бюджета мы и работали. А команда перед началом сезона действительно позиционировалась в рамках 6−8 места, при правильной работе она могла и должна была прыгнуть выше. Но еще время есть, посмотрим, отрыв от 6-го места не такой большой, все можно компенсировать.

— Итог матча со «Спартаком» — все по делу или логичной была бы ничья?

— Если судить по двум таймам, то логичной была бы ничья. Если из начала матча — мы могли проигрывать со счетом 0:2 и во втором тайме могли и не спастись. В целом надо играть не по одному тайму, а по два, и результат будет другим. Есть над чем работать.

— «Тренер хороший»?

— Хороший ли тренер, узнаем в конце сезона. Была поставлена задача, и хороший тренер ее выполняет. Время, чтобы стать хорошим, есть.

— Напомните задачу.

— Место, дающее возможность играть в еврокубках. Через Кубок России мы добиться этого не смогли. Есть возможность зацепиться за чемпионат. Посмотрим.

— Матч со «Спартаком» должны были играть в Петровском парке. Почему не смогли подготовить поле?

— Это точно не к клубу вопросы. Подготовкой поля занималась управляющая компания, которая принадлежит ВТБ. К ней и нужно обращаться. А клуб здесь точно ни при чем.

— Ваша характеристика ситуации?