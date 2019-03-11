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18:42 (мск), источник: ТАСС

Стадион «Арсенал» в Туле допущен к проведению матчей чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 марта. Комиссия Российской премьер- лиги (РПЛ) допустила поле стадиона «Арсенал» в Туле к проведению матчей чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее комиссия РПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле перенесла матч 18-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и московским ЦСКА (2:0) в Грозный, а ответный матч четвертьфинала Олимп — Кубка России с «Оренбургом» (1:1) прошел на «Арене-Химки».

Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России проверила состояние газона стадиона в Туле в понедельник. Следующий домашний матч «Арсенала» запланирован на 16 марта, в этот день команда сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 20-го тура РПЛ.

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