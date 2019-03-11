Стадион «Арсенал» в Туле допущен к проведению матчей чемпионата России по футболу
ТАСС, 11 марта. Комиссия Российской премьер- лиги (РПЛ) допустила поле стадиона «Арсенал» в Туле к проведению матчей чемпионата России по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 11 марта. Комиссия Российской премьер- лиги (РПЛ) допустила поле стадиона «Арсенал» в Туле к проведению матчей чемпионата России по футболу. Об этом сообщает
Ранее комиссия РПЛ
Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России проверила состояние газона стадиона в Туле в понедельник. Следующий домашний матч «Арсенала» запланирован на 16 марта, в этот день команда сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 20-го тура РПЛ.