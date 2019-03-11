«Краснодар» — «Оренбург»: Синицын в старте хозяев
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Официальный сайт Российской
Стартовый состав «Краснодара»: Синицын — Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий — Газинский, Перейра, Каборе — Классон, Ари, Вандерсон.
Запасные: Сафонов, Латышонок, Рамирес, Скопинцев, Голубев, Олссон, Сулейманов.
Стартовый состав «Оренбурга»: Фролов — Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич — Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич — Деспотович.
Запасные: Довбня, Андреев, Чиркин, Бреев, Афонин, Кулишев, Бидловский, Козлов, Чуканов, Галаджан.