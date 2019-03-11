Нету по окончании сезона перейдет из «Зенита» в лиссабонский «Спортинг»
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Защитник
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Защитник
Со «Спортингом» Нету подписал контракт на 3 сезона. Игрок перейдет в лиссабонский клуб на правах свободного агента.
Благодарен за возможность представлять «Спортинг». На данный момент я сосредоточен на игре за «Зенит», чтобы закончить эту эпоху на серьезном и профессиональном уровне, на котором которой я всегда представлял этот клуб.
Нету перешел в «Зенит» зимой 2013 года из итальянской «Сиены». Он стал с петербуржцами чемпионом и обладателем Кубка России. В сезоне-2017/18 он выступал в аренде за турецкий «Фенербахче».