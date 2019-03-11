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21:22 (мск), источник: Р-Спорт

Нету по окончании сезона перейдет из «Зенита» в лиссабонский «Спортинг»

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету по окончании сезона перейдет в лиссабонский «Спортинг», сообщается на официальном сайте португальской команды.

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Источник: Р-Спорт

Со «Спортингом» Нету подписал контракт на 3 сезона. Игрок перейдет в лиссабонский клуб на правах свободного агента.

Благодарен за возможность представлять «Спортинг». На данный момент я сосредоточен на игре за «Зенит», чтобы закончить эту эпоху на серьезном и профессиональном уровне, на котором которой я всегда представлял этот клуб.
Луиш Нету

Нету перешел в «Зенит» зимой 2013 года из итальянской «Сиены». Он стал с петербуржцами чемпионом и обладателем Кубка России. В сезоне-2017/18 он выступал в аренде за турецкий «Фенербахче».

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