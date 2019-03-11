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22:17 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 марта. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, на которой присутствовало 16 367 человек, прошла в Краснодаре.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Краснодара» забили Ари (64-я минута) и Дмитрий Скопинцев (73). У «Оренбурга» отличились Алексей Сутормин (41) и Адессойе Ойеволе (89). На 10-й минуте главный арбитр матча Алексей Матюнин назначил пенальти в ворота «Оренбурга», но голкипер гостей Евгений Фролов отразил удар Ари. Скопинцев, перешедший в «Краснодар» в минувшее трансферное окно из «Ростова», забил первый гол в официальных играх за краснодарскую команду.

«Краснодар» не может одержать победу в официальном матче в шестой игре подряд, ранее подопечные Мурада Мусаев потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.

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«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. «Оренбург» идет на 12-й строчке, имея в активе 23 очка после 18 встреч.

В следующем матче 17 марта «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» днем ранее дома встретится с московским «Динамо».

Премьер-лига 2018/2019Тур 20, 17.03.2019, 16:30

Локомотив-:Краснодар-
Краснодар
2:2
Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 1911.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 16367 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевВладимир Федотов
Голы
Арикленес да Силва Ари(Маурисио Перейра, Юрий Газинский)63′
Алексей Сутормин(Андрей Малых)41′
Дмитрий Скопинцев(Сергей Петров, Вандерсон Масиэл)73′
Адессойе Ойеволе(Сергей Терехов)89′
Нереализованные пенальти
Арикленес да Силва Ари10′
Составы команд
88Андрей Синицын
91Евгений Фролов
98Сергей Петров
12Андрей Малых
3Йон Гудни Фьолусон
13Сергей Терехов
5Урош Спаич
6Силвие Бегич
16Виктор Классон
58Адессойе Ойеволе
8Юрий Газинский
60Савелий Козлов
72′
33Маурисио Перейра
23′
10Денис Попович
9Арикленес да Силва Ари
7Джордже Деспотович
89Дмитрий Стоцкий
46′
8Даниэл Мишкич
11Дмитрий Скопинцев
19Алексей Сутормин
83′
7Вандерсон Масиэл
80′
9Андрей Козлов
93Магомед-Шапи Сулейманов
86′
77Никита Маляров
46′
77Шарль Каборе
65′
29Вадим Афонин
14Кристоффер Олссон
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
7Голевые моменты4
15Удары (всего)8
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
8Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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