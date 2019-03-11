«Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 11 марта. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2 в матче 19-го тура Российской
ТАСС, 11 марта. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2 в матче 19-го тура Российской
В составе «Краснодара» забили Ари (64-я минута) и Дмитрий Скопинцев (73). У «Оренбурга» отличились Алексей Сутормин (41) и Адессойе Ойеволе (89). На 10-й минуте главный арбитр матча Алексей Матюнин назначил пенальти в ворота «Оренбурга», но голкипер гостей Евгений Фролов отразил удар Ари. Скопинцев, перешедший в «Краснодар» в минувшее трансферное окно из «Ростова», забил первый гол в официальных играх за краснодарскую команду.
«Краснодар» не может одержать победу в официальном матче в шестой игре подряд, ранее подопечные Мурада Мусаев потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.
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«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. «Оренбург» идет на 12-й строчке, имея в активе 23 очка после 18 встреч.
В следующем матче 17 марта «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» днем ранее дома встретится с московским «Динамо».
|Мурад Мусаев
|Владимир Федотов
|Арикленес да Силва Ари(Маурисио Перейра, Юрий Газинский)
|63′
|Алексей Сутормин(Андрей Малых)
|41′
|Дмитрий Скопинцев(Сергей Петров, Вандерсон Масиэл)
|73′
|Адессойе Ойеволе(Сергей Терехов)
|89′
|Арикленес да Силва Ари
|10′
|88
|Андрей Синицын
|91
|Евгений Фролов
|98
|Сергей Петров
|12
|Андрей Малых
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|13
|Сергей Терехов
|5
|Урош Спаич
|6
|Силвие Бегич
|16
|Виктор Классон
|58
|Адессойе Ойеволе
|8
|Юрий Газинский
|60
|Савелий Козлов
72′
|33
|Маурисио Перейра
23′
|10
|Денис Попович
|9
|Арикленес да Силва Ари
|7
|Джордже Деспотович
|89
|Дмитрий Стоцкий
46′
|8
|Даниэл Мишкич
|11
|Дмитрий Скопинцев
|19
|Алексей Сутормин
83′
|7
|Вандерсон Масиэл
80′
|9
|Андрей Козлов
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
86′
|77
|Никита Маляров
46′
|77
|Шарль Каборе
65′
|29
|Вадим Афонин
|14
|Кристоффер Олссон
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|4
|15
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)