«Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Краснодара» забили Ари (64-я минута) и Дмитрий Скопинцев (73). У «Оренбурга» отличились Алексей Сутормин (41) и Адессойе Ойеволе (89). На 10-й минуте главный арбитр матча Алексей Матюнин назначил пенальти в ворота «Оренбурга», но голкипер гостей Евгений Фролов отразил удар Ари. Скопинцев, перешедший в «Краснодар» в минувшее трансферное окно из «Ростова», забил первый гол в официальных играх за краснодарскую команду.

«Краснодар» не может одержать победу в официальном матче в шестой игре подряд, ранее подопечные Мурада Мусаев потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.

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«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. «Оренбург» идет на 12-й строчке, имея в активе 23 очка после 18 встреч.