Рахимов: «Ахмат» глупо пропустил, разговор в раздевалке был не очень хороший
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).
«Меня немного разозлила ситуация, которая произошла после середины первого тайма. Мы вдруг пропустили мяч, пропустили очень глупо — потеряли свой аут, отдали сопернику. Они быстро ввели мяч в игру в этой же зоне, а мы среагировали на эпизод так безобразно, что они дошли до штрафной и мы занесли мяч в свои ворота.
После этого мы были в
На второй тайм ребята вышли другими, заряженными, было видно желание. Но когда эти эмоции перехлестывают, ты вроде оказываешь давление, сравниваешь счёт, не подпускаешь соперника — после этого опять начинается авантюра. Начинаем бросать позиции, лезть, хотим додавить соперника — теряется организация.
Сказал ребятам, что каждая их маленькая проблема — моя большая проблема. Мне нужно думать, как это решать и что делать. Оставшаяся часть сезона будет тяжёлой. Мы не имеем преимущества над
|Рашид Рахимов
|Дмитрий Парфенов
|Беким Балай
|55′
|Милад Мохаммади
|38′
|16
|Евгений Городов
90+1′
|31
|Ярослав Годзюр
|5
|Магомед Мусалов
|15
|Денис Кулаков
|13
|Милад Мохаммади
|27
|Михаил Меркулов
|3
|Заурбек Плиев
|8
|Стефан Страндберг
|15
|Андрей Семенов
|19
|Денис Поляков
|8
|Дамьян Шиманьски
|17
|Николай Димитров
|23
|Антон Швец
|10
|Эрик Бикфалви
|18
|Беким Балай
|13
|Петрюс Бумаль
|14
|Раванелли
56′
|44
|Андрей Егорычев
|77
|Бернард Бериша
71′
|58
|Отман Эль-Кабир
55′76′
|11
|Силва Лима Исмаэл
88′
|21
|Марко Араторе
|17
|Аблай Мбенг
|88
|Павел Погребняк
62′
|19
|Олег Иванов
82′
|20
|Андрей Панюков
|95
|Магомед Митришев
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|17
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|3
|2
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)