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11 марта, источник: Чемпионат.com

Рахимов: «Ахмат» глупо пропустил, разговор в раздевалке был не очень хороший

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Меня немного разозлила ситуация, которая произошла после середины первого тайма. Мы вдруг пропустили мяч, пропустили очень глупо — потеряли свой аут, отдали сопернику. Они быстро ввели мяч в игру в этой же зоне, а мы среагировали на эпизод так безобразно, что они дошли до штрафной и мы занесли мяч в свои ворота.

После этого мы были в каком-то шоке, реагировали очень поздно, стали играть какими-то длинными передачами. Нужно было продолжать искать те зоны, откуда мы создали два-три момента, когда могли забить. До конца тайма сломали свою игру. Разговор в раздевалке был не очень хороший, мягко говоря.

Во время загрузки произошла ошибка.

На второй тайм ребята вышли другими, заряженными, было видно желание. Но когда эти эмоции перехлестывают, ты вроде оказываешь давление, сравниваешь счёт, не подпускаешь соперника — после этого опять начинается авантюра. Начинаем бросать позиции, лезть, хотим додавить соперника — теряется организация.

Сказал ребятам, что каждая их маленькая проблема — моя большая проблема. Мне нужно думать, как это решать и что делать. Оставшаяся часть сезона будет тяжёлой. Мы не имеем преимущества над какой-либо из команд лиги, нет запаса прочности. Это нужно признать и выжимать максимум из того, что есть", — приводит слова Рахимова пресс-служба «Ахмата».

Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:1
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 1911.03.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 9127 зрителей
Главные тренеры
Рашид РахимовДмитрий Парфенов
Голы
Беким Балай55′
Милад Мохаммади38′
Составы команд
16Евгений Городов
90+1′
31Ярослав Годзюр
5Магомед Мусалов
15Денис Кулаков
13Милад Мохаммади
27Михаил Меркулов
3Заурбек Плиев
8Стефан Страндберг
15Андрей Семенов
19Денис Поляков
8Дамьян Шиманьски
17Николай Димитров
23Антон Швец
10Эрик Бикфалви
18Беким Балай
13Петрюс Бумаль
14Раванелли
56′
44Андрей Егорычев
77Бернард Бериша
71′
58Отман Эль-Кабир
55′76′
11Силва Лима Исмаэл
88′
21Марко Араторе
17Аблай Мбенг
88Павел Погребняк
62′
19Олег Иванов
82′
20Андрей Панюков
95Магомед Митришев
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
17Удары (всего)8
10Удары в створ3
2Штанги, перекладины1
4Угловые3
18Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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