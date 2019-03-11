Рахимов: «Ахмат» глупо пропустил, разговор в раздевалке был не очень хороший

Источник: РИА "Новости"

«Меня немного разозлила ситуация, которая произошла после середины первого тайма. Мы вдруг пропустили мяч, пропустили очень глупо — потеряли свой аут, отдали сопернику. Они быстро ввели мяч в игру в этой же зоне, а мы среагировали на эпизод так безобразно, что они дошли до штрафной и мы занесли мяч в свои ворота.

После этого мы были в каком-то шоке, реагировали очень поздно, стали играть какими-то длинными передачами. Нужно было продолжать искать те зоны, откуда мы создали два-три момента, когда могли забить. До конца тайма сломали свою игру. Разговор в раздевалке был не очень хороший, мягко говоря.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ErKTOOUYlnk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На второй тайм ребята вышли другими, заряженными, было видно желание. Но когда эти эмоции перехлестывают, ты вроде оказываешь давление, сравниваешь счёт, не подпускаешь соперника — после этого опять начинается авантюра. Начинаем бросать позиции, лезть, хотим додавить соперника — теряется организация.