Фанаты «Енисея» попросили губернатора Красноярского края уволить Аленичева

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После 19 проведенных матчей «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, находясь в семи очках от зоны стыковых матчей.

Как отмечается в обращении, опубликованном на официальной странице «Фан-сектор Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте», в настоящее время шансов на сохранение прописки в премьер-лиге «все меньше». «Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба, который не управляет и абсолютно не занимается командой», — говорится в обращении.

«Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива», — добавляется в обращении.

Фанаты полагают, что некоторые игроки «выпадают» из команды. «Формирование состава — прерогатива тренера, результат — показатель его работы и ответственность. Просим вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Это единственный шанс встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение, чтобы остаться в премьер-лиге», — отмечается в обращении.