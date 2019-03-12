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13:42 (мск), источник: ТАСС

Арбитр матча РПЛ «Ахмат» — «Урал» ошибочно назначил пенальти в ворота гостей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Арбитр матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и екатеринбургским «Уралом» должен был зафиксировать фол в нападении вместо назначения пенальти в ворота екатеринбуржцев. Об этом на пресс-конференции по итогам 19-го тура РПЛ заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в понедельник и завершилась вничью (1:1). На 55-й минуте игры полузащитник екатеринбургского клуба Отман Эль-Кабир в борьбе с соперником упал в своей штрафной и задел мяч рукой, после чего был назначен пенальти, который реализовал Беким Балай. Матч обслуживала бригада во главе с арбитром из Сочи Павлом Кукуяном.

«Говорю свое мнение. То, что я видел вчера, мне легче объяснить, что это фол в нападении», — сказал Егоров.

Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:1
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 1911.03.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 9127 зрителей
Главные тренеры
Рашид РахимовДмитрий Парфенов
Голы
Беким Балай55′
Милад Мохаммади38′
Составы команд
16Евгений Городов
90+1′
31Ярослав Годзюр
5Магомед Мусалов
15Денис Кулаков
13Милад Мохаммади
27Михаил Меркулов
3Заурбек Плиев
8Стефан Страндберг
15Андрей Семенов
19Денис Поляков
8Дамьян Шиманьски
17Николай Димитров
23Антон Швец
10Эрик Бикфалви
18Беким Балай
13Петрюс Бумаль
14Раванелли
56′
44Андрей Егорычев
77Бернард Бериша
71′
58Отман Эль-Кабир
55′76′
11Силва Лима Исмаэл
88′
21Марко Араторе
17Аблай Мбенг
88Павел Погребняк
62′
19Олег Иванов
82′
20Андрей Панюков
95Магомед Митришев
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
17Удары (всего)8
10Удары в створ3
2Штанги, перекладины1
4Угловые3
18Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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