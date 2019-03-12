Арбитр матча РПЛ «Ахмат» — «Урал» ошибочно назначил пенальти в ворота гостей

Встреча состоялась в понедельник и завершилась вничью (1:1). На 55-й минуте игры полузащитник екатеринбургского клуба Отман Эль-Кабир в борьбе с соперником упал в своей штрафной и задел мяч рукой, после чего был назначен пенальти, который реализовал Беким Балай. Матч обслуживала бригада во главе с арбитром из Сочи Павлом Кукуяном.