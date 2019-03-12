Российская премьер-лига отметила улучшение состояния газона на стадионе в Петровском парке

В начале марта комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала «Динамо» в проведении встречи 19-го тура со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке из-за неудовлетворительного состояния газона. Игра прошла в Химках и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

«До следующей домашней игры “Динамо” время еще есть, соответственно, время для улучшения газона тоже есть, — сказал Пышкин. — Если клуб решит играть на стадионе в Петровском парке, то комиссия лиги поедет на арену за 10 дней до матча. Пока у них заявлен стадион в Химках. По состоянию газона на стадионе в Петровском парке РПЛ отмечает улучшение».