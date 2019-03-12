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15:25 (мск), источник: ТАСС

Российская премьер-лига отметила улучшение состояния газона на стадионе в Петровском парке

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) отметило улучшение состояния газона на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина» в Петровском парке. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил спортивный директор лиги Владимир Пышкин.

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Источник: РИА "Новости"

В начале марта комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала «Динамо» в проведении встречи 19-го тура со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке из-за неудовлетворительного состояния газона. Игра прошла в Химках и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

«До следующей домашней игры “Динамо” время еще есть, соответственно, время для улучшения газона тоже есть, — сказал Пышкин. — Если клуб решит играть на стадионе в Петровском парке, то комиссия лиги поедет на арену за 10 дней до матча. Пока у них заявлен стадион в Химках. По состоянию газона на стадионе в Петровском парке РПЛ отмечает улучшение».

Следующий домашний матч «Динамо» проведет 30 марта против «Локомотива».

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