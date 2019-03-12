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15:26 (мск), источник: ТАСС

Российская премьер-лига максимально обеспечит безопасность на матче «Спартак» — «Зенит»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с МВД примет максимальные меры для обеспечения безопасности на матчах 20-тура чемпионата страны, которые пройдут 17 марта в Москве. Об этом во вторник на пресс- конференции заявил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

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Источник: РИА "Новости"

17 марта в Москве пройдут матчи «Спартак» — «Зенит» и «Локомотив» — «Краснодар».

«Матчи разведены по разным концам Москвы. Думаю, что коллеги из МВД справятся совместно с нами. Приложим все усилия, чтобы матчи прошли в хорошей, спокойной обстановке», — сказал Мейтин.

В РПЛ также отметили, что матчи были поставлены на воскресенье в связи с играми «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы, а также с предстоящими сборами национальной команды.

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