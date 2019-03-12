Российская премьер-лига максимально обеспечит безопасность на матче «Спартак» — «Зенит»

«Матчи разведены по разным концам Москвы. Думаю, что коллеги из МВД справятся совместно с нами. Приложим все усилия, чтобы матчи прошли в хорошей, спокойной обстановке», — сказал Мейтин.

В РПЛ также отметили, что матчи были поставлены на воскресенье в связи с играми «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы, а также с предстоящими сборами национальной команды.