Российская премьер-лига максимально обеспечит безопасность на матче «Спартак» — «Зенит»
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская
17 марта в Москве пройдут матчи «Спартак» — «Зенит» и «Локомотив» — «Краснодар».
«Матчи разведены по разным концам Москвы. Думаю, что коллеги из МВД справятся совместно с нами. Приложим все усилия, чтобы матчи прошли в хорошей, спокойной обстановке», — сказал Мейтин.
В РПЛ также отметили, что матчи были поставлены на воскресенье в связи с играми «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы, а также с предстоящими сборами национальной команды.