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15:32 (мск), источник: ТАСС

Перед футбольным матчем «Динамо» — «Спартак» у фанатов было изъято 22 ножа

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Перед матчем 19-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком» у фанатов на входе на трибуны было изъято 22 ножа. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.

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«В результате осмотра изъяли 22 ножа, 15 — у болельщиков «Спартака», семь — у фанатов «Динамо», — сказал Мейтин. — Также были изъяты 32 боксерские капы (24 — у болельщиков «Спартака», восемь — у фанатов «Динамо»), один перцовый баллончик у болельщика «Спартака».

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«Помимо этого, были изъяты 67 стеклянных бутылок со спиртным (19 — у болельщиков «Спартака», 48 — у фанатов «Динамо»).

Также были изъяты 14 шарфов с провокационными и оскорбительными надписями. У болельщиков «Динамо» также был изъят под одеждой 91 сигнальный жилет, наверняка готовилась некая акция", — добавил функционер.

Матч прошел на «Арене-Химки» в воскресенье и завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Химки, 14674 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ХохловОлег Кононов
Голы
Георгий Джикия(Мендеш Андраде Зе Луиш)16′
Составы команд
1Антон Шунин
57Александр Селихов
3Себастьян Хольмен
92Николай Рассказов
24Роман Евгеньев
84′
6Айртон
69′
44Тони Шуньич
14Георгий Джикия
76′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
29Илья Кутепов
48Евгений Луценко
9Мендеш Андраде Зе Луиш
83′
5Абдул Азиз Тетте
7Аяз Гулиев
56′
27Самба Соу
15′
47Роман Зобнин
25Алексей Козлов
65′
37Георгий Мелкадзе
52′
2Григорий Морозов
12де Соуза Луиз Адриану
80′
34Константин Рауш
70′
25Лоренсо Мельгарехо
90′
7Евгений Марков
27Александр Ломовицкий
10Федор Черных
45′
94Софьян Ханни
83′
9Мигел Кардозу
88Александр Ташаев
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
7Удары (всего)8
2Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
9Угловые6
11Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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