Перед футбольным матчем «Динамо» — «Спартак» у фанатов было изъято 22 ножа

«В результате осмотра изъяли 22 ножа, 15 — у болельщиков «Спартака», семь — у фанатов «Динамо», — сказал Мейтин. — Также были изъяты 32 боксерские капы (24 — у болельщиков «Спартака», восемь — у фанатов «Динамо»), один перцовый баллончик у болельщика «Спартака».
«Помимо этого, были изъяты 67 стеклянных бутылок со спиртным (19 — у болельщиков «Спартака», 48 — у фанатов «Динамо»).
Также были изъяты 14 шарфов с провокационными и оскорбительными надписями. У болельщиков «Динамо» также был изъят под одеждой 91 сигнальный жилет, наверняка готовилась некая акция", — добавил функционер.
Матч прошел на «Арене-Химки» в воскресенье и завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.