Перед футбольным матчем «Динамо» — «Спартак» у фанатов было изъято 22 ножа

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Перед матчем 19-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком» у фанатов на входе на трибуны было изъято 22 ножа. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.