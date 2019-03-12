Перенесенный матч «Оренбург» — «Крылья Советов» состоится 3—4 апреля
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Перенесенный матч 16-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» ориентировочно состоится
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Перенесенный матч 16-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» ориентировочно состоится
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» должен был пройти в Оренбурге 1 декабря 2018 года, но был отменен и перенесен
«Оренбург» с 23 очками занимает 12-е место в чемпионате России, «Крылья Советов» (21) находятся в турнирной таблице строчкой ниже.