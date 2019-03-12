Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Шальке-04
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
11.03
Краснодар2
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
11.03
Рома2
Эмполи1
Футбол. Зарубежный
11.03
Фортуна Д0
Айнтрахт Ф3
Все события
Фоторепортажи
7Первое золото ЧМ в карьере Кузьминой
23Самые красивые болельщицы на Универсиаде
16:54 (мск), источник: Р-Спорт

Перенесенный матч «Оренбург» — «Крылья Советов» состоится 3—4 апреля

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Перенесенный матч 16-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» ориентировочно состоится 3—4 апреля, заявил журналистам спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» должен был пройти в Оренбурге 1 декабря 2018 года, но был отменен и перенесен из-за сильных морозов в день игры.

«Оренбург» с 23 очками занимает 12-е место в чемпионате России, «Крылья Советов» (21) находятся в турнирной таблице строчкой ниже.

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Криштианство Роналду: он хоронил «Юве», теперь воскресит его?
Вратарь из Америки чуть не лишил Россию золота Универсиады
Зимняя Универсиада стала самой успешной в истории сборной РФ
Нашла пару: продолжение откровенного номера Туктамышевой
Азар стал ближе к переходу в «Реал» с возвращением Зидана
Самые красивые болельщицы на Универсиаде (фото)
Биатлонистки выступают в индивидуальной гонке на ЧМ (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь